IU C-LM rechaza las declaraciones de Page sobre la malversación y se pregunta si "está militando en el partido correcto"

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha manifestado su rechazo ante la "actitud" del presidente regional, Emiliano García-Page, por criticar la labor del Gobierno de España sobre el delito de malversación y se ha preguntado si "está militando en el partido correcto".

Crespo ha rechazado esas críticas de García-Page a pesar de los "logros económicos" que está consiguiendo el Gobierno central, poniendo como ejemplo la contención de la inflación, según ha informado la coalición en nota de prensa.

"No es la primera vez que Emiliano García-Page muestra su animadversión contra el Gobierno central, un Gobierno que está consiguiendo rebajar la inflación mientras que el resto de los países de Europa aún no lo está consiguiendo, poner en marcha políticas sociales e impedir que la crisis la paguen en exclusiva la mayoría social de este país", ha manifestado Crespo.

Según él, los datos actualizados sobre la situación de la economía del país muestran lo dicho, con una bajada de la inflación de un 0,5%. Esta evolución supone una bajada de cuatro puntos en cuatro meses, situándose en los mismos niveles de enero de 2022.

Sin embargo, la región de Castilla-La Mancha no puede celebrar la evolución positiva del resto de España, ha proseguido, ya que los datos muestran una inflación del 8,1%, siendo la comunidad autónoma más inflacionista. "Los trabajadores y trabajadoras de nuestra región ven devaluados sus salarios, la cesta de la compra les cuesta cada vez más", ha añadido Crespo.

Ante esta situación, el coordinador de IU en Castilla-La Mancha ha avisado de que García-Page, en vez de acometer este problema y darle un solución, evade su responsabilidad. "Ante la situación difícil que tiene con la inflación, con la huelga convocada en la sanidad y con el colapso de las urgencias hospitalarias, entre otras, lo que hace es levantar una cortina de humo para intentar tapar el desastre de la gestión de temas que son de su competencia".

A su juicio, las declaraciones del presidente castellanomanchego demuestran que no está en la defensa de los valores de su propio partido. "Hasta que no conozcamos el resultado de la reforma de los delitos de sedición y malversación, que actualmente se está negociando, no nos pronunciaremos", ha declarado Crespo.

"Pero a Emiliano García Page no le importa lo que pueda resultar de esa negociación, su único propósito es criticar y debilitar al Gobierno central, usando los mismos argumentos que usan el PP y Vox. Lógicamente esos argumentos pueden usarse para atacar la labor gubernamental, pero lo que debería plantearse Page es si se encuentra encuadrado en el partido correcto, porque no es posible que cuestione todas las medidas progresistas que adopta el Gobierno de coalición, y que los argumentos usados para hacerlo sean tan coincidentes ideológicamente con los del PP y Vox", ha añadido Crespo.