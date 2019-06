IU C-LM recuerda a Junta que en 2016 también dijo que ley LGTBi estaba "a punto" y espera que ahora se ponga en marcha

Publicado 27/06/2019 12:34:05 CET

TOLEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU de Castilla-La Mancha espera que la ley LGTBi para la región de la que el portavoz de la Junta, Nacho Hernando, afirmó este miércoles que existía un "borrador" muy avanzado, se ponga en marcha y ha recordado que "en 2016 también aseguraron que estaba a punto de salir y seguimos sin ley".

La responsable del Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual (ALEAS) de la coalición en la Comunidad Autónoma, Inés Gómez, ha comentado en rueda de prensa que desde IU entienden que "se han conseguido muchas cosas" por los derechos del colectivo, pero ha lamentado que Castilla-La Mancha aún no tenga una norma "que ampare los derechos y libertades" de las personas LGTBi.

En este sentido, también ha criticado que la región "cuenta con un protocolo para menores trans" pero que sus profesionales no tienen una formación específica en la materia. "No sirve de nada porque no conocen la realidad por la que pasa este colectivo", ha explicado.

Del mismo modo, ha detallado que Cuenca también cuenta con "una unidad de referencia" para este colectivo y ha afirmado que "lo único que tiene de referencia es el nombre, ya que no funciona" y sus integrantes no tienen una dedicación exclusiva a la misma.

"Los profesionales tienen interés en que salga adelante pero si desde la Junta no se les apoya y se les da presupuesto, se queda en palabras vacías", ha señalado Gómez.

Por todo ello, la responsable de ALEAS de IU en Castilla-La Mancha ha recordado al Gobierno regional que la lucha por el colectivo LGTBi "no se hace cada 28 de junio" sino que consiste en "cumplir las promesas y trabajar por la igualdad real" a diario.