Pedirá una reunión con Podemos en cuanto se nombre la gestora

Publicado 07/08/2019 12:47:18 CET

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Castilla-La Mancha solicitará una reunión con Podemos en cuanto se nombre la gestora, que asuma las funciones de la Dirección regional de la formación morada, con el objetivo de que "las políticas de izquierda estén coordinadas" en la región.

Así lo ha asegurado a preguntas de periodistas el responsable de Acción Política de la formación en Castilla-La Mancha, José María Fernández, quien ha recordado que los dirigentes de Podemos en la región dimitieron de sus cargos la semana posterior a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo sin dar ninguna explicación a IU, partido con el que los morados se presentaron a estos comicios.

"No fue la noche más agradable, no solo por los resultados sino porque la situación se comprometió con nuestros compañeros de viaje. Nos enteramos por televisión de que se estaban yendo. No hubo comunicación entre las direcciones, que era obligada", ha rememorado.