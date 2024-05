IU-Podemos propone colocar una pancarta en el Ayuntamiento de Toledo diciendo 'no' al trasvase Tajo-Segura

TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha presentado una moción pidiendo al Ayuntamiento de Toledo que coloque una pancarta diciendo 'no' al trasvase Tajo-Segura. "No vamos a discutir por el texto pero que quede explícitamente claro que Toledo, sus vecinos y su administración local a la cabeza se posicionan diciendo 'no' al trasvase", ha informado el portavoz del Grupo, Txema Fernández.

"Queremos que esta pancarta sea un símbolo de lucha de la ciudad de Toledo frente a la defensa de su río", ha sentenciado.

En rueda de prensa, el portavoz de IU-Podemos ha afirmado que el trasvase es un elemento fundamental de modificación del caudal que "impide" que se cumplan las cinco sentencias del Tribunal Supremo y el Ayuntamiento de Toledo "debe ser la cabeza visible" de los toledanos en las administraciones competentes "para pedir que de una vez por todas se cierre este trasvase", ha subrayado.

"Este mes de mayo hemos tenido 27 hectómetros cúbicos de trasvase otra vez", ha censurado el portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, quien asegura que "tenemos un trasvase que está cronificado". Además, cree que la mejora de la calidad del agua empieza porque en un primer momento haya más agua y también mejoraría si las condiciones con las que en la Comunidad de Madrid se vierten a los ríos Jarama y Guadarrama "no llegaran tan contaminadas".

Fernández aboga por que Toledo recupere "el pulso" que ha tenido la ciudad de Toledo en contra de esta infraestructura "anacrónica" y "mentirosa" porque en los embalses de cabecera, según ha puesto de manifiesto, "no sobra agua" y "menos cuando se deriva para financiar industrias con cientos de hectáreas de regadío insostenibles y en muchos casos presuntamente ilegales".

"Es el momento de concretar si el Ayuntamiento de Toledo dice sí o no al trasvase y que cada uno aguante su vela con lo que dicen cada uno de los territorios afectados por este trasvase. Aquí decimos una cosa, pero parece que los mismos partidos en el Levante dicen algo distinto", ha lamentado.

OTRA MOCIÓN

De otro lado, IU-Podemos ha recordado que el 24 de marzo del año 2022 el Partido Popular presentó una moción para poner una pasarela que fuera de la Plaza de Grecia, atravesara por encima los carriles de aceleración que llegan hasta la A-42 y a la TO-21 y llegara hasta el camino del Cordel de Olías. "Es el punto negro que la Federación de Senderismo encontró para no homologar el camino que estaba pensado, aprobado y presentado que uniría todos los barrios de la ciudad de Toledo por caminos", ha manifestado.

Según ha dicho, el Partido Popular presentó una propuesta para salvar ese punto, que es la construcción de una pasarela que los vecinos llevaban reclamando desde el año 2018 y en el Pleno del Consejo de Participación del mes de mayo del Distrito Norte se volvió a pedir. "Nosotros a aquella moción votamos que adelante. Ahora toca hacerlo. Los que pedían que lo hiciera, que se haga", ha dicho.

IU-Podemos, en una segunda moción presentada al pleno municipal, ha pedido al Partido Popular que escuche a los vecinos y utilice remanente de tesorería para hacer lo que piden, que "en un momento determinado tienen que jugarse literalmente la vida si quieren cruzar por ahí".