IU-Podemos reclama un informe de la Policía Local de Toledo sobre el cementerio de animales en Puy du Fou

El portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, va a reclamar a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que solicite a la Policía Local un informe sobre las indagaciones que se han llevado a cabo tras la denuncia de la existencia de un cementerio de animales en el parque Puy du Fou.

Apunta Fernández que este parque se encuentra en término municipal de Toledo y que, por tanto, parece lógico que desde la Policía Local se lleve a cabo alguna actuación que pueda dar luz sobre esta cuestión. "Nos preocupa la situación y entendemos que es necesario esclarecer qué hay de verdad en las denuncias que se han hecho públicas y que hablan de una práctica irregular en un parque que está en término municipal", señala Fernández.

El portavoz de IU recuerda que Puy du Fou, un proyecto que ha recibido 27 millones de euros de fondos públicos "a fondo perdido", debe cumplir con la Ley de Bienestar Animal y que el Ayuntamiento de Toledo debe vigilar que se cumple, tanto desde la Policía Local como desde la Concejalía de Medio Ambiente, que debería realizar las pertinentes inspecciones, según ha informado la formación en nota de prensa.

"Les guste o no, hay una Ley que regula y garantiza el bienestar de los animales y que establece cómo han de ser enterrados cuando mueren, y forma parte de la responsabilidad del equipo de Gobierno municipal cumplir y hacer cumplir con esta ley", sostiene Fernández.

El concejal de IU, que integró la plataforma 'Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou', rememora que desde los orígenes del proyecto se advirtió de que el elevado número de animales que se necesitaban para los espectáculos obligaba a contar con una política clara y transparente sobre su cuidado y bienestar, y "hoy comprobamos que no parece que se respete ni la Ley de Bienestar animal".