IU-Podemos tilda de "precipitado" la creación en Toledo de los premios 'Talento Joven 2024'

TOLEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha calificado de "precipitada" la creación de los premios 'Talento Joven 2024', que servirán de cierre a esta Semana de la Juventud.

"Poco podemos aportar si no tenemos unas bases que nos digan qué se quiere premiar o poner en valor en cada una de las categorías (Educación, Cultura, Deporte, Artes Escénicas, Emprendimiento, Creación Musical y Asociacionismo/voluntariado). Entendemos que este año es precipitado entregar unos premios que no tienen ninguna definición ni objetivos", ha expuesto Txema Fernández en nota de prensa.

Por otro lado, el edil de IU-Podemos, que ha agradecido la "lealtad institucional" del concejal de Juventud al presentar el programa a los grupos de la oposición antes de publicitarla, ha incidido en la carencia de actividades culturales frente a las de ocio en la elaboración del programa de esta Semana de la Juventud.

"Llevamos avisando desde hace mucho tiempo que los gobiernos municipales del Ayuntamiento de Toledo han venido confundiendo el ocio y la cultura. Lo primero es una actividad que termina y ya está, y la cultura debe ser un proyecto de política financiada suficientemente que vaya dejando poso en la ciudad y con unos objetivos claros de futuro. Mezclar el concierto de Los Chichos, con 3 Dj's y una paella en la Universidad no es un proyecto que vaya más allá de acudir, disfrutar y volver a casa", defiende Fernández.

Además, el concejal recuerda que la Semana de Juventud debe aprovechar la ciudad en su conjunto y lamenta que las actividades se centren en el Casco "dando una sensación de desvinculación con el resto de barrios que no debería asumirse por el gobierno local".

En este sentido, critica Txema Fernández que no se haya programado nada "para ningún barrio que no sea el Casco y su entorno cercano, porque así no seremos capaces de identificar esta Semana de la Juventud y lo que debería representar con la totalidad de la ciudad", y que por el contrario sí se genere programación que beneficia a empresas y espacios privados.

Y es que, reprocha el concejal, en detrimento de generar actividad en los barrios se programan actividades "en empresas y espacios privados que ya son bonificadas sustancialmente con los impuestos municipales o que ya obtienen financiación del Estado" como Puy du Fou, la Catedral o la Plaza de Toros.

"No compartimos que las actividades de la Semana de la Juventud sirvan para llenar de público y de dinero pagado con los fondos municipales empresas y espacios privados que obligará a tener que pagar entrada para ver esos espectáculos pudiendo utilizar espacios públicos gratuitos que hay en otros barrios, como los centros cívicos o el escenario del barrio del Polígono", propone Txema Fernández.