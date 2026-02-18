IU reclama el equipo de Gobierno toledano aplicar el descuento para jóvenes que acudan al Teatro de Rojas

Archivo - Teatro Rojas en la Semana de la Infancia - AY TOLEDO - Archivo

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, considera que la dilación del equipo de Gobierno para aplicar el descuento del 50% para los jóvenes de entre 14 y 35 años en las actividades programadas por el Rojas "reafirma su falta de compromiso con la promoción cultural entre los y las jóvenes".

Desde noviembre de 2025 hasta ahora, considera Fernández, ha habido tiempo, "pero no parece que mucha voluntad", para poder concretar la manera de aplicar este descuento de modo que pudieran empezar a utilizarlo en la presente temporada que arrancó el pasado 8 de febrero.

Fernández, informa el partido en nota de prensa, recuerda que en noviembre de 2025 se aprobó por unanimidad en pleno una propuesta de Izquierda Unida para que los y las jóvenes pudieran disfrutar de los espectáculos programados por el Teatro de Rojas en cualquiera de los espacios escénicos de la ciudad con un precio reducido a la mitad.

Añade que, fruto de una alegación de su grupo municipal a los presupuestos de 2026, tras comprobar que el equipo de Gobierno no había destinado ninguna partida presupuestaria para cumplir con el acuerdo de pleno, se incorporó al presupuesto una partida de 40.000 euros para esta acción.

Todo ello, subraya, después de que en el pleno de septiembre una persona joven tomase la palabra para recordarnos que la cultura no era accesible para todos y todas y que existía una barrera económica que había que eliminar.

"Han pasado casi tres meses y, que sepamos, no es que no se haya establecido la fórmula económica sino que ni siquiera se ha dado paso alguno para gestionar el procedimiento o crear el carné joven que anunció el concejal de Juventud con el que transaccionó nuestra moción", critica Fernández.

Para el concejal de Izquierda Unida, "ya no hay excusas porque tenemos aprobado el presupuesto, tenemos fondos para dotar esta medida y solo falta hacer que una foto en un pleno se convierta en realidad".

Así pues, reclama que en el próximo Consejo Rector del Patronato del Teatro de Rojas, que debería ser en marzo, se aborde y se apruebe este descuento.

"De lo contrario, se estaría reafirmando la apatía de este equipo de Gobierno que dice preocuparse por ofrecer alternativas a la Juventud y, sin embargo, está impidiendo que se haga efectivo el acceso más universal a los espectáculos del Rojas además de seguir sin programar ningún ciclo de teatro amateur que permita que el teatro llegue a cada vez más público".