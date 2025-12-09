IU Toledo presenta 16 alegaciones a los presupuestos municipales con actuaciones valoradas en casi 1,5 millones

Archivo - El portavoz municipal de IU Toledo Txema Fernández. - IU TOLEDO - Archivo

TOLEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha presentado un bloque de 16 alegaciones a los presupuestos municipales, que ha definido como "16 acciones que pueden mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Toledo", valoradas en casi 1,5 millones de euros.

La mayor partida es la relativa a los centros de atención a la infancia, presupuestados en 619.000 euros. Un servicio que, a juicio de Txema Fernández, debería ser gestionado desde el Ayuntamiento porque "ya lo estamos pagando íntegramente y con el añadido de tener que costear el 21% del IVA y el beneficio industrial de la empresa que los gestiona" de modo que se podría ofrecer el mismo servicio y quizá con menor coste para los usuarios.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, que también tiene entre sus objetivos promover mejoras para las personas jóvenes, ha introducido una partida de 75.000 euros, que detrae del presupuesto para bandas de música, para que se cumpla el acuerdo plenario por el que se reducirá al 50% el precio de la entrada a los espectáculos promovidos por el Teatro de Rojas.

Fernández también ha propuesto incrementar en 5.000 euros la partida de becas para la Escuela de Idiomas; dotar de 10.000 euros para campañas de concienciación y sensibilización sobre los riesgos del juego y las adicciones que puede conllevar; y eliminar las subvenciones nominativas a la Junta de Cofradías, Junta Pro Corpus y UCLM para que los 106.000 euros que reciben se utilicen en mejorar las propuestas culturales en el Círculo de Arte, FECISO, Federación de Vecinos El Ciudadano, Blues Festival, Club deportivo Escaleno, y el festival Toledo Matsuri.

Además, y después de echar en falta partidas que garanticen políticas efectivas para la igualdad real en todos los colectivos de la ciudad, el portavoz municipal de IU propone detraer 10.000 euros del Gabinete de Alcaldía para iniciar los trámites hacia la creación el consejo Municipal LGTBI y destinar 39.800 euros de la partida de bandas de música para Elaboración del III Plan de Igualdad de la Ciudad de Toledo.

No olvida Fernández a los mayores de la ciudad, declarada Ciudad Amiga de los Mayores, y por eso propone derivar 40.000 euros -de los 300.000 presupuestados para la brigada de acción rápida del servicio de Obras Públicas que será un servicio privatizado- a incrementar la partida de los Centros de Mayores para que se pueda incluir un servicio de fisioterapia y enfermería básica en estos espacios. En esta misma área, el concejal ha incluido en sus alegaciones que 150.000 euros de la climatización de centros educativos, "que no olvidemos son competencia del Gobierno regional", se destinen a un servicio de ayuda de comida a domicilio.

En lo que respecta a la movilidad sostenible, Txema Fernández también quiere un compromiso económico en las cuentas de 2026 para mejorar la línea 62. Así, propone que se destinen 100.000 euros de la brigada de acción rápida, "que en realidad debería ser un servicio realizado por los operarios municipales", a reforzar esta línea en función de las demandas detectadas entre los usuarios.

También insiste el concejal de IU en la necesidad del cumplimiento de los acuerdos plenarios para impedir el descrédito entre la población y por eso reclama una partida de 50.000 euros -extraída de la brigada de acción rápida- de modo que se alcancen los 80.000 euros en las acciones relativas a pasos de peatones y se pinten los pictogramas que faciliten una ciudad más inclusiva. Y en este mismo sentido, ha incluido otra propuesta para que se destinen 50.000 euros de lo asignado a bandas de música para que se lleven a cabo obras de adaptación de un espacio para personas con discapacidad en el Palacio de Congresos El Greco.

Por último, y relacionado con la movilidad, no olvida tampoco Txema Fernández que el Pleno acordó avanzar en el mantenimiento y puesta en valor de los caminos públicos para lo que propone una partida de 100.000 euros procedente de la de Climatización de Centros Educativos, una competencia que no es municipal.

Finalmente, y dado que la Memoria Democrática y la Cooperación Internacional son para Txema Fernández dos políticas que no debe olvidar el Consistorio toledano, propone incrementar en 42.350 euros --detraídos de los gastos en Publicidad y Propaganda de la Oficina del Vicealcalde-- la partida de construcciones funerarias y así poder actuar en los patios 17, 19 y 21; y restar a la partida de otros gastos diversos, también de Vicealcaldía, 68.224 euros para incrementar las subvenciones en el capítulo de Cooperación al Desarrollo.