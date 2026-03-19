IU Toledo reclama al Ayuntamiento la prestación de servicios públicos en varias urbanizaciones de la ciudad

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha reclamado al Ejecutivo municipal la asución de la prestación de servicios públicos en las urbanizaciones de Cigarrales de Vistahermosa 2º Fase, El Beato así como las urbanizaciones de Montesión y San Bernardo.

Fernández ha anunciado que su Grupo Municipal presentará una moción al próximo pleno, subrayando que el Ayuntamiento conoció, autorizó y, supuestamente, cuantificó el coste de gestión de los servicios municipales a los que está obligado por la Ley de Bases de Régimen Local cuando se dio el visto bueno a estas urbanizaciones.

El edil de IU ha señalado que la gestión del abastecimiento del agua, el alumbrado público, la recogida de basuras y la limpieza de calles forman parte de las obligaciones de un Ayuntamiento y que "no cumplir con esta gestión en todo su territorio, en principio, es no cumplir con las leyes".

Fernández ha reiterado su rechazo a la política urbanística de "dispersión geográfica", advirtiendo que es uno de los elementos en los que "se apoya el nuevo POM", por los riesgos de abandono de los servicios públicos en las urbanizaciones periféricas.

Así, ha recordado que las urbanizaciones antes reseñadas no reciben los mismos servicios que otros barrios de la ciudad, aunque quienes decidieron vivir en ellas pensaran que al pagar los impuestos municipales como el resto de los y las toledanas tendrían los mismos derechos para que "el Consistorio asumiera sus responsabilidades".

De hecho, ha recordado, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ya propuso en el documento de alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del año 2021 que se incluyera la llegada al Beato del servicio municipal de autobuses, aunque "el PSOE no quiso admitir esta propuesta por el coste y se lo dejaron fácil a PP y VOX para que los vecinos sigan sin tener transporte público".

"Alumbrado público, gestión de espacios verdes, recogida de basura, limpieza de calles e incluso transporte urbano colectivo son servicios públicos de los que carecen estas urbanizaciones pese a formar parte del ámbito de gestión municipal del Ayuntamiento de Toledo", ha criticado Fernández.

"Si permitimos o promovemos nuevos espacios urbanos y cobramos los impuestos que corresponden, pero no somos capaces de llevar los servicios municipales, ni siquiera los que deben prestar todos los ayuntamientos del país, no estamos lanzando el mejor de los mensajes sobre la responsabilidad de un Gobierno local", ha concluído.