La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado este miércoles en el IX Encuentro con Balance Sociosanitario, organizado por Grupo Senda, bajo el título 'De la Ley de 2006 a la reforma de 2026: retos del modelo de cuidados y de la atención a la dependencia', celebrado en la sede de la Consejería en Toledo.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha intervenido en este espacio de diálogo y reflexión, acompañada por la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pelegrí; el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez; y la delegada provincial de Bienestar Social en Toledo, Rosa María Quirós, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El encuentro coincide con el 20 aniversario de la aprobación de la Ley 39/2006, una norma que reconoció el derecho de las personas en situación de dependencia a acceder a prestaciones y servicios y estableció un marco de responsabilidad compartida entre las administraciones públicas.

Durante su intervención, García Torijano se ha referido a que este encuentro permitirá analizar la evolución de la atención a la dependencia "desde que se aprobó la Ley de Dependencia, cómo se ha llevado a cabo no solamente a nivel estatal, sino más concretamente en nuestra Comunidad Autónoma", así como los desafíos futuros del sistema de cuidados y la importancia de "seguir atendiendo a las personas, con esa igualdad de oportunidades".

Asimismo, la consejera ha analizado la complementariedad entre los servicios de atención domiciliaria, la teleasistencia, los recursos de promoción de la autonomía personal, los centros de día y la atención residencial, como distintas modalidades de apoyo dentro del Sistema de Dependencia.

ATENCIÓN DE PROXIMIDAD, INNOVACIÓN Y RETOS DE FUTURO

Otro de los asuntos tratados durante el encuentro ha sido la atención a la dependencia en el medio rural, especialmente en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, caracterizada por su extensión territorial y la dispersión de la población.

En este contexto, se han explicado las particularidades de la prestación de servicios en los municipios de menor tamaño y el papel de los recursos de proximidad para facilitar la atención en el entorno habitual de las personas, manteniendo sus vínculos familiares, sociales y comunitarios.

La incorporación de nuevas tecnologías a los cuidados también ha formado parte del diálogo, con especial atención a las posibilidades de la teleasistencia avanzada, los sistemas de seguimiento preventivo y las soluciones tecnológicas aplicadas a la autonomía personal y la seguridad de las personas mayores y en situación de dependencia.

Por otra parte, García Torijano ha enumerado los desafíos relacionados con la disponibilidad y cualificación de profesionales, así como la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios para responder a las necesidades de atención de las personas.

La financiación del Sistema de Dependencia ha sido otro de los aspectos tratados durante el encuentro, atendiendo a las particularidades territoriales y al diferente coste que puede suponer la prestación de servicios en función de la distribución de la población y las características de cada municipio.

Finalmente, durante el encuentro se ha analizado el papel de las administraciones públicas, las entidades del Tercer Sector, los profesionales y las empresas del ámbito sociosanitario en la organización y prestación de los servicios de atención a la dependencia.

El IX Encuentro con Balance Sociosanitario ha contado con la participación de numerosos representantes de entidades y empresas del sector sociosanitario.