Javier Alberola, Kike García, Paula Sevilla y María Herrera, entre los galardonados en Premios al Mérito Deportivo C-LM

Archivo - Paula Sevilla. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad conquense de Motilla del Palancar acogerá el próximo miércoles, 29 de abril, la XXVIII edición de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha, tal y como ha anunciado este viernes el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste.

Carlos Yuste ha explicado que serán 55 los galardones que se entreguen en el transcurso de esta gala, de los cuales 23 serán medallas a personas físicas, 11 serán placas a entidades deportivas, 11 diplomas y 10 menciones especiales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Las medallas de oro han recaído en María Herrera (Motociclismo) y Paula Sevilla (Atletismo); las medallas de plata son para Marcos Fis (Balonmano), David García (Motociclismo), Jaime Migallón (Atletismo), Lena Moreno (Taekwondo) y María Varo (Duatlón); en el caso de las medallas de bronce estas serán para Rubén Cardeñosa (Balonmano), equipo de Gimnasia Palas de Albacete, África Evangelista (Patinaje), Adrián Fajardo (Ciclismo), Telma Flores (Escalada), Mariola Hernández (Atletismo), Said Khanouchi (Fútbol-Sala), Rosa Otermín (Fútbol), Gema Tornero (Ciclismo) y Lorena Vázquez (Halterofilia).

Las placas a entidades deportivas serán para el Club Natación Daimiel, CD Kidokan de la ciudad de Toledo, CD Amiab Albacete, CD Chiloeches, la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha, el CEIP 'Alces' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), CMM Media, Unicaja, Federación de Ciclismo, las Escuelas Deportivas Municipales de Motilla del Palancar (Cuenca) y el Trail San Pablo de los Montes.

Los once diplomas serán para Silvia Castillejos (Ciclismo), Rodrigo García de Blas (Kárate), Beatriz Lérida (Natación adaptada), Carlos López (Piragüismo), Juan López (Atletismo), María Luisa Cabañero (Natación), Elena Córcoles y Maria del Carmen Jiménez (Atletismo), Chus Mateo (Baloncesto), Guadalupe Honrubia (Ciclismo) y Carlos Rodrigo (Fútbol-Sala).

Las menciones especiales serán para Sara Gutiérrez, Noelia Gutierrez, Javier Alberola y Alfredo Rodríguez de Fútbol-Sala y Fútbol, la Selección Sub14 Femenina de Fútbol-Sala, Ángel Luis Rodríguez (Balonmano), Llanos Cebrián (Gimnasia), Kike García (Fútbol), Andrés Martínez (Ajedrez) y Emilio Redondo (Snowboard paralímpico).

Dicha gala tendrá lugar a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Motilla del Palancar (Cuenca).

Durante su intervención, el director general del área ha dicho que "estos premios no solo reconocen logros deportivos, también reconocen el modelo de Castilla-La Mancha que invierte en Deporte más que nunca y que garantiza el acceso a la práctica deportiva en igualdad de condiciones".

Además, ha puesto como ejemplo el deporte escolar donde se invierten cada año más de cinco millones de euros en el programa *Somos Deporté garantizando que cualquier niño pueda practicar deporte viva donde viva" y los 30 millones de euros invertidos en los últimos años para impulsar el Deporte.