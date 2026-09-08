Javier Cansado habla de su tratamiento contra el cáncer: "Estoy animado, sigo escribiendo y trabajando en proyectos"

CUENCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El humorista Javier Cansado, un año después de ser diagnosticado de cáncer, ha concedido una primera entrevista tras dejar temporalmente los escenarios en La Tribuna de Cuenca, una conversación recogida por Europa Press donde el comediante habla de los últimos meses y de su estado de salud.

En la charla, habla de días de "euforia rara" y otros "más jodidos" en los que le falta energía. Rememora cómo el diagnóstico llegó en plena gira con Faemino. "El cáncer no te avisa ni por lo más remoto. Fui al hospital y llegó la catástrofe".

Recuerda también el mensaje en la red social X donde hizo pública la noticia y el revuelo causado, cosechando decenas de miles de mensajesm ante lo que bromea: "Casi podría presentarme para alcalde de Cuenca".

"Estoy luchando como una fiera", asegura Cansado, que asegura: "Aún no estoy curado pero a final de mes tengo una prueba. Si me sale regular, podré ir sin problemas". En este punto, conjetura un posible regreso que, confiesa, le gustaría que se suscitara en la capital conquense.

"Me ha tocado un tumor duro. Tengo días en los que estoy muy bien y otros en los que, por lo que sea, me levanto sin fuerzas. Vivo un poco con esa sensación de no saber qué va a pasar, como si hubiera algo, un destino, que en cierta manera me controlara. Pero estoy bien y, sobre todo, muy animado. Sigo escribiendo y trabajando en proyectos. Lo que más añoro es el contacto con la gente", asegura.