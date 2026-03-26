José Mercé, Luz Casal o Pablo López pasarán por 'El Escénico de Illescas' que será del 29 de mayo al 28 de junio

Cartel de 'El Escénico de Illescas'. - AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Illescas convierte, de nuevo, el Espacio Cubierto Polivalente en un lugar de conciertos desde el 29 de mayo al 28 de junio por la celebración de 'El Escénico de Illescas 2026', que contará con diez citas protagonizadas por artistas para todos los públicos, dando especial cabida a la música.

El Ayuntamiento de Illescas, a través de las Concejalía Fiestas, ha decidido lanzar una nueva edición en la que se disfrutará de diferentes géneros musicales y artistas de renombre, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El primer fin de semana, el 29 de mayo, se subirá al escenario del Espacio Cubierto Polivalente el cómico Juan Dávila y el espectáculo 'El palacio del pecado'. La semana siguiente, será el turno para José Mercé (5 de junio), dentro de su gira homenaje a Manuel Alejandro y Luz Casal (6 de junio) con la promoción de su último disco 'Me voy a permitir'.

Para los días 12 y 13 de junio se han programado dos conciertos. El viernes se celebrará el Escénico Urban Festival con Alvama Ice y artistas invitados. El sábado, Marta Santos presentará en Illescas 'Aquí no sobra nadie'.

'El Escénico de Illescas 2026' continuará el viernes, 19 de junio, con la actuación de Pignoise y un pre-show de Sofía Cristo y Varoc; el sábado, 20 de junio, tendrá lugar un festival indie con la participación de Miss Cafeina, Mauri y otros artistas invitados.

Este espacio se cerrará con zarzuela, rock y Pablo López. Un año más, se deja un espacio para uno de géneros más reconocidos del país, con la interpretación musical de la banda de la Fundación Musical 'Manuel de Falla' de Illescas y un elenco de voces y ballet para representar 'Gigantes y cabezudos', de M. Fernández Caballero.

Tras el viernes de zarzuela, el sábado está destinado a la música rock con los grupos Rock-A, Rock con Ñ más otros invitados. Para finalizar, el domingo, 28 de junio, Pablo López regresa a Illescas con la gira 'El niño del espacio'.

El concejal de Fiestas, Raúl Casla, afirma que una vez más, el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo para que Illescas "pueda desarrollar este ciclo de actuaciones en directo, con artistas reconocidos a nivel nacional e internacional".

Por esto anima a la ciudadanía a que "aproveche la oportunidad de disfrutar de estos conciertos a la puerta de casa en un recinto acogedor y accesible". La Concejalía de Fiestas sigue apostando por la música y los espectáculos en directo, completando la programación cultural habitual de la primavera y el verano en la localidad, dando protagonismo a un espacio versátil.