Este jueves se abre el plazo de alegaciones al proyecto de formación en sanidad animal para actividades cinegéticas

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha dispuesto la apertura de un período de información pública sobre el proyecto de decreto de formación en sanidad animal e higiene en materia de caza para personas que participen en actividades cinegéticas. El plazo de información pública será de veinte días, contados a partir de este jueves.

Así consta en la resolución de dicha consejería, que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que el proyecto de decreto estará a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la dirección de la sede electrónica https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios, para que puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, sita en la avenida de Francia 4, 45071-Toledo. 2.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a través del correo electrónico sgsanidad@jccm.es