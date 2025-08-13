Este jueves se abre el plazo para presentar espectáculos a la programación 2026 de la Red de Artes Escénicas y Música

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha abierto la presentación de propuestas de espectáculos a la Red de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha para la programación de la temporada circuito 2026. Las compañías y grupos profesionales de teatro, danza, circo y música, que desarrollen su actividad principal en el ámbito de las artes escénicas y la música podrán presentar sus propuestas en 10 días hábiles, a contar desde este jueves.

Así conta en la resolución que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que las compañías y grupos profesionales presentarán su propuesta de espectáculo cumplimentando el formulario habilitado al efecto en el Portal de las artes escénicas y música de Castilla-La Mancha (https://artesescenicas.jccm.es/es/), también accesible a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Las compañías o grupos profesionales de Castilla-La Mancha podrán presentar un máximo de dos espectáculos, y las demás compañías o grupos profesionales podrán presentar un máximo de un espectáculo.