Vagones descarrilados en el accidente ferroviario en Urda - Diego Radamés - Europa Press

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado providencia este jueves y que ya ha sido notificada, por la que autoriza a la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a llevar a cabo las labores de reconstrucción y reparación de la zona de la vía donde se produjo, el pasado 28 de octubre, el accidente ferroviario de Urda.

Dicha autorización judicial, instada por ADIF, está condicionada al cumplimiento de dos requisitos. El primero, solicitado por el Ministerio Fiscal, consiste en que una vez realizados la inspección y los trabajos de topografía en la zona afectada por el accidente, ADIF concrete el listado completo de los elementos afectados.

El segundo, acordado por la jueza instructora, consistente en que una vez finalizadas las labores de reconstrucción y reparación, ADIF aporte una relación con todos y cada uno de los elementos que se hayan modificado, reparado o sustituido, con indicación en todo caso del lugar exacto de la reparación o modificación.

ADIF deberá remitir esa documentación a la jueza instructora para su incorporación al procedimiento judicial abierto, que continúa bajo secreto de sumario.