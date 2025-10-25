Junta acusa de "deslealtad institucional" al alcalde de Talavera por no invitarle al acto de homenaje a la bandera

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha manifestado que el Ayuntamiento que preside José Julián Gregorio no ha invitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al acto de homenaje a la bandera que se ha celebrado hoy en la ciudad.

A juicio del delegado, tal omisión constituye "otro acto más de deslealtad institucional" de José Julián Gregorio hacia la Administración regional, algo que "se ha convertido en reiterado a lo largo de esta legislatura y que no había pasado nunca en la ciudad".

Así, el alcalde de Talavera "olvida selectivamente" en determinadas ocasiones invitar al Gobierno regional. "La primera vez puede ser un fallo de protocolo, la segunda y la tercera ya son un acto premeditado", ha afirmado Gómez.

"Si no invita a la Junta evidentemente es porque no quiere que la Junta esté. La Junta de Comunidades y las comunidades autónomas, la bandera y las Fuerzas Armadas son instituciones y símbolos fundamentales de España y de la Constitución española y con independencia de quién gobierna la comunidad, merecen todo el respeto que merece nuestra Constitución", ha asegurado Gómez quien ha añadido que "lo único que consigue José Julián Gregorio con este olvido recurrente es politizar los actos, apropiarse de símbolos que son de todos los españoles y españolas, mancillando y degradando, de este modo a la bandera y a las instituciones".

Gómez Arroyo ha lamentado, por último, que "algo que debería ser bonito como es rendir homenaje a la bandera que representa a nuestra gran nación se convierta en polémica de principio a fin por la torpeza del alcalde".