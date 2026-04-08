La Junta amplía su compromiso con Apanag con cuatro plazas públicas más y refuerza la atención al autismo en Guadalajara

La delegada de la Junta en la provincia, Rosa María García, durante una visita al centro junto al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ampliará de seis a diez las plazas públicas en el centro de día de Apanag en Guadalajara, tras la incorporación de cuatro nuevas, según ha anunciado este miércoles la delegada de la Junta en la provincia, Rosa María García.

Durante una visita al centro junto al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y representantes del Ayuntamiento de la capital y de la Diputación, García ha señalado que esta ampliación supone "más atención y más ayuda para acompañarles en su vida adulta", además de aportar "tranquilidad a las familias".

La medida se enmarca en los actos con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y refuerza el compromiso del Gobierno regional con la atención a las personas con trastorno del espectro autista (TEA), especialmente en su transición a la vida adulta.

Por su parte, Bellido ha valorado el anuncio como "un paso más" en el avance de las políticas sociales y ha subrayado el papel de Apanag como entidad "que lidera y consigue avances para el sector", destacando la colaboración entre administraciones.

Desde la asociación, su presidenta, Roberto Inglés Alonso, ha destacado la importancia de estos recursos, especialmente tras la etapa educativa. "Si no existiera, habría que inventarlo", ha afirmado, subrayando que el centro evita que muchas personas se queden sin alternativas.

La directora del centro, Cristina Cid Gascueña, ha explicado que Apanag atiende a más de un centenar de usuarios a través de servicios como el colegio de educación especial, el centro de día, terapias especializadas y programas de capacitación laboral.

No obstante, ha advertido del aumento de diagnósticos y la necesidad de seguir ampliando recursos, especialmente en personal y plazas, para dar respuesta a la creciente demanda