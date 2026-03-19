Junta y Avicam avanzan en un protocolo efectivo ante brotes de enfermedades aviares

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TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Regional de Avicultores (Avicam) y el Gobierno de Castilla-La Mancha están trabajando en el desarrollo de un protocolo efectivo para hacer frente a brotes de enfermedades aviares que afectan al sector.

Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, acompañado por el presidente de Avicam, Vicente Arriscado, en atención a medios con motivo de la celebración de la Asamblea General de la Asociación.

"Vamos a acometer ese trabajo para crear ese protocolo y saber perfectamente cómo afinar los trabajos una vez que aparece la enfermedad en una explotación", ha señalado Lizán.

El consejero se ha referido a los brotes registrados desde el verano pasado, apuntando que "la presencia de la enfermedad, en este caso de la influenza, nos dan el conocimiento para poder intentar plasmar un protocolo en el que desarrollemos las actuaciones futuras".

Así, ha destacado que la elaboración de protocolos permite "estar preparados junto con el sector", en casos futuros para afinar "la toma de decisiones para afrontar estos retos".

Lizán ha destacado la importancia del sector avícola castellanomanchego, apuntando que es la región "nacional en producción, principalmente en la de gallinas, con un censo de prácticamente 11,5 millones".

En este sentido, ha reivindicado la apuesta de la Administración regional por el sector, a través del establecimiento del Centro Tecnológico del Huevo en Marchamalo, cuyas obras de construcción comenzaron el pasado mes de diciembre, y ya ha alcanzando un nivel de ejecución del 22% de la obra total.

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

De su lado, el presidente de Avicam ha señalado la importancia del establecimiento de protocolos para "saber lo que hay que hacer" y no tener que "improvisar medidas". Unos planteamientos no solo ante la gripe aviar, sino otras patologías como "la enfermedad de Newcastle" de la cual ha aparecido, por primera vez, brotes en explotaciones españolas este año.

"El problema de la gripe aviar es que no sabemos cuál es el vector de contagio", ha señalado Arriscado, apuntado que la hipótesis más extendida es "que viene por el aire". Un factor que obliga a estudiar vías de actuación como la vacunación.

Por otra parte, ha apuntado a la necesidad de tener protocolos de actuación para mitigar el impacto económico en caso de aparición de un brote, ya que "volver a reponer una explotación a su nivel inicial antes de que aparezca la gripe aviar cuesta mucho tiempo".

En este sentido, el presidente de la Asociación ha destacado la necesidad de que las administraciones sean ágiles para establecer ayudas y compensaciones.

HUEVO UCRANIANO

Por otro lado, Arriscado también ha señalado que durante la Asamblea General, la Asociación y la Junta han abordado el tema de la presencia de huevos procedentes de Ucrania en el mercado español.

El presidente de Avicam ha expuesto que el problema viene derivado de su irrupción en el mercado de venta directa. "Normalmente ese huevo ha ido a industria", ha explicado Arriscado, apuntando que "el problema con ese huevo es que al consumidor no se le está informando en el etiquetado de que el origen de ese huevo, de si es ucraniano o si es español".

En este sentido, ha incidido en que la presencia de problemas como que "la fecha de consumo también se está falseando", ya que los huevos llegan a distribución tras un itinerario logístico de varios días y "se está retiquetando ese huevo con 28 días a la hora de la fecha de recepción en lugar de como en España es obligatorio coger y marcar 28 días desde la fecha de producción".