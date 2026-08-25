La Junta cede la propiedad del silo de Porzuna al Ayuntamiento para su uso público

Silo de Porzuna. - JCCM

CIUDAD REAL 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la cesión gratuita de la propiedad del antiguo silo de almacenamiento de cereales de Porzuna al Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de que el inmueble pueda seguir destinándose a usos, servicios, actividades e infraestructuras de carácter público y de interés general en beneficio de los vecinos y vecinas.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha informado de esta cesión, que supone dar un paso más en la colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Porzuna, según ha trasladado la propia Junta por nota de prensa. El inmueble, situado en la carretera de Los Cortijos, cuenta con una superficie aproximada de 6.900 metros cuadrados y está vinculado históricamente a la actividad agraria del municipio.

Blanca Fernández ha explicado que la Junta de Comunidades ya había cedido gratuitamente el uso del silo al Ayuntamiento de Porzuna en octubre de 2017, por lo que el Consistorio viene utilizando desde entonces las instalaciones para distintos servicios municipales.

Ahora, tras la solicitud formulada por el Ayuntamiento el pasado mes de junio, el Gobierno regional ha tramitado y aprobado la cesión de la propiedad en apenas dos meses.

"Con esta cesión reforzamos nuestro compromiso con Porzuna y con la colaboración institucional, porque queremos que los recursos públicos estén al servicio de los ciudadanos y que este inmueble pueda seguir acogiendo servicios que beneficien directamente a los vecinos y vecinas", ha señalado la delegada de la Junta.

La representante del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la decisión permite al Ayuntamiento disponer de plena propiedad sobre un inmueble que ya venía utilizando para atender distintas necesidades municipales y que, a partir de ahora, podrá seguir desarrollando y ampliando sus usos de acuerdo con las necesidades de la localidad.

En este sentido, el Consistorio de Porzuna ha venido destinando las instalaciones a cochera, almacén y báscula, además de albergar la sede del retén contra incendios, entre otros usos vinculados a la prestación de servicios de carácter público.