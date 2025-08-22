Junta cifra en un millón de euros la I Vuelta Ciclista de Castilla-La Mancha, que impulsa el medio rural

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha asistido a la salida de la tercera etapa en Pozuelo de Calatrava. - JCCM

CIUDAD REAL 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, que ha asistido en Pozuelo de Calatrava a la salida de la tercera etapa de la I Vuelta Ciclista de Castilla-La Mancha, ha puesto en valor el positivo impacto que este gran evento deportivo está teniendo a nivel económico, social y deportivo en los municipios por los que está pasando.

El vicepresidente segundo, acompañado del director general de Deportes, Carlos Yuste y del director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, ha valorado el buen desarrollo que está teniendo esta primera edición.

"Hay confirmadas unas 1.500 pernoctaciones y una previsión de llegar a alcanzar los 500.000 euros de impacto en hostelería y cuestiones logísticas, como repostajes, alquiler de vehículos, equipamientos e infraestructuras", ha dicho.

En este sentido, según informa el Ejecutivo, ha añadido que se trata del impacto directo que dejan participantes, equipos técnicos y profesionales al que hay que sumar el de los asistentes a las diferentes etapas.

"Además, llegando al ecuador de esta cita deportiva que terminará el próximo domingo 24 de agosto, podemos poner en valor también la enorme visibilidad de la prueba en medios de comunicación y en redes sociales con más de 250.000 reproducciones en apenas unos días", ha explicado.

Finalmente, ha puesto en valor el nivel del ciclismo castellanomanchego y ha destacado al ciclista de la región Miguel Moya, que ha partido como líder de esta prueba.

UNA VUELTA CICLISTA QUE VERTEBRA Y DINAMIZA EL MEDIO RURAL DE C-LM

"La salida desde Pozuelo de Calatrava muestra al Campo de Calatrava como una comarca viva, con identidad cultural y dinamismo deportivo con la que estamos absolutamente comprometidos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha señalado José Manuel Caballero.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos en las posibilidades del medio rural como lugar de vida y de desarrollo y los grandes eventos deportivos como esta vuelta ciclista nos ayudan a dinamizar los pueblos", ha señalado.

"Esta I Vuelta Ciclista de Castilla-La Mancha es mucho más que deporte; es unión territorial, dinamización rural y un escaparate de oportunidades para nuestra tierra", ha señalado Caballero. Esta primera vuelta ciclista de la región recorre las cinco provincias y más de 70 municipios, visibilizando el mundo rural y sus oportunidades.

"El objetivo es promocionar a través del deporte la riqueza natural, patrimonial y cultural de Castilla-La Mancha, así como promover el desarrollo rural y sostenible", ha reconocido.

Tal y como ha indicado, esta I Vuelta Ciclista está un escaparate para ciclistas sub-23 y cantera deportiva vinculando valores de esfuerzo, disciplina y superación.

Este evento deportivo se desarrolla gracias a la colaboración de 13 Grupos de Desarrollo Rural que forman parte de este innovador proyecto que nace con un carácter transversal y vertebrador con el objetivo de convertir a la Vuelta en un acontecimiento de referencia.

"Este es un ejemplo más del papel vertebrador y dinamizador que los Grupos de Acción Local juegan en nuestro medio rural y con los que estamos trabajando desde el Gobierno regional con más financiación y flexibilidad", ha concluido.