La Junta Directiva del PP C-LM insta a Page a levantar "urgentemente" el veto a la carrera profesional

Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad una resolución para exigir al Gobierno de Emiliano García-Page que levante de manera "urgente el veto" a la Carrera Profesional Sanitaria, una medida "imprescindible para garantizar la calidad asistencial y dignificar a los profesionales sanitarios".

Así lo ha indicado el presidente regional, Paco Núñez, durante su intervención ante este órgano, que ha presidido junto a la vicesecretaria de Políticas Sociales y Sanidad del PP, Carmen Fúnez, y donde ha recordado que el PSOE de Page "ha votado hasta en 62 ocasiones en contra de recuperar la Carrera Profesional Sanitaria".

En este sentido, y según informa el partido, ha incidido en que la Carrera Profesional "no es un privilegio, es una necesidad del sistema sanitario", ya que supone reconocimiento, estabilidad y dignidad para los profesionales. "Cuidar a quienes nos cuidan no es opcional, es una obligación", ha afirmado.

El presidente del PP ha insistido en que esta medida no gira en torno a los salarios, sino a la calidad asistencial que reciben los pacientes, por lo que "no es un problema de leyes, es un problema de voluntad", desmintiendo el argumento del PSOE de que es necesaria una nueva normativa.

Así, ha explicado que la propia Ley de Presupuestos de 2025 recoge en su artículo 41 la suspensión de la Carrera Profesional, por lo que "bastaría con eliminar esa suspensión para iniciar de inmediato su puesta en marcha".

"Con un solo voto favorable del PSOE el próximo jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria podría comenzar", ha añadido, al tiempo que ha destacado que es "urgente" la puesta en marcha de un Plan de Choque contra las listas de espera sanitarias, así como un Plan de Modernización de la Atención Primaria.

APOYO AL TERCER SECTOR Y AL CAMPO

Igualmente, Núñez ha destacado la propuesta del Partido Popular para poner en marcha el concierto social con el Tercer Sector, a través de una modificación de la Ley de Servicios Sociales, una iniciativa que permitiría que las entidades y organizaciones sociosanitarias, que actualmente dependen de subvenciones anuales, pasen a contar con un sistema estable de financiación mediante conciertos, dotándolas de seguridad jurídica y estabilidad económica.

Por ello, solo con que el PSOE vote a favor se podría empezar a negociar de inmediato con el Tercer Sector para garantizar la continuidad de unos servicios esenciales "que la Administración no está prestando".

El presidente regional del PP ha denunciado la situación que atraviesa el campo castellanomanchego, afectado por la falta de agua, el aumento de los costes de producción y la "ausencia de medidas eficaces por parte del Gobierno regional", al tiempo que ha criticado que Castilla-La Mancha no haya aprovechado los fondos europeos destinados a infraestructuras hídricas, modernización y eficiencia, así como los problemas como la falta de regularización de pozos de regadío o la persistencia de la plaga de conejos en el campo regional.

Por último, Núñez ha aseverado que el Gobierno de Pedro Sánchez actúa "tarde y mal, mirando únicamente por su propio interés", ya que las medidas anticrisis aprobadas "no van a solucionar los problemas" porque su sectarismo "deja poca esperanza para el futuro", por lo que ha apostado por un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo en España y por un Gobierno 'popular' en la región para que los españoles y los castellanomanchegos avancen.