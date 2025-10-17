La Junta, dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento de Ciudad Real para concluir las obras del fallido teatro-auditorio

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento de Ciudad Real para concluir las obras del fallido teatro-auditorio de la capital, las cuales llevan paralizadas desde hace más de 15 años y que ahora ha recibido una ayuda de los Fondos Feder para su conclusión.

Así lo ha indicado el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa tras la insistencia del alcalde de Ciudad Real, el 'popular' Francisco Cañizares, quien en más de una ocasión ha solicitado la "colaboración económica" del Gobierno regional para concluir las obras.

Caballero ha asegurado que "habría que estudiarlo, pero es evidente el compromiso que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha con la capital".

El vicepresidente segundo ha recordado que "en estos momentos hay muchos millones de euros de la Junta en ejecución en Ciudad Real" y que "todas las obras con impacto tienen el apoyo económico del Gobierno regional".

En este sentido, ha defendido que el alcalde "no puede quejarse, aunque está en su derecho de pedir más".

Caballero ha insistido en que el Ejecutivo autonómico "siempre está dispuesto a estudiar todas las propuestas", al tiempo que ha reiterado la voluntad de colaboración institucional con el Ayuntamiento para seguir impulsando proyectos que mejoren la ciudad.

PODRÍA ESTAR LISTO PARA 2029

El Ayuntamiento de Ciudad Real pretende retomar las obras del teatro-auditorio, paralizadas desde hace más de 15 años, con el objetivo de culminarlas antes de 2029 gracias a la financiación europea obtenida a través de los fondos EDIL, que aportarán 12,1 millones de euros para distintos proyectos, a los que se sumarán otros 2,2 millones de fondos municipales.

El alcalde, Francisco Cañizares, explicó hace unas semanas que el proyecto se desarrollará por fases. La primera, centrada en el edificio principal del auditorio, contará con la mayor parte de la inversión; una segunda incluirá una sala secundaria con espacios comerciales y cafetería; y una tercera fase contempla la creación de un Centro de Arte anexo, con el fin de configurar un gran complejo cultural que actúe como motor de dinamización urbana.