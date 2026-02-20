Junta espera adjudicar en marzo el transporte de las obras de la Colección Polo que dejan Cuenca y Toledo

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, ha informado de que esperan resolver, a lo largo del mes de marzo, la adjudicación del seguro y el transporte de las obras de la Colección Roberto Polo que abandonan sus sedes en Toledo y Cuenca.

Pastor recordó que la finalización de la cesión de la Colección Roberto Polo a Castilla-La Mancha se ha firmado de mutuo acuerdo con el mecenas de origen cubano. A partir de ese momento se inició el procedimiento administrativo para el desalojo, que en estos momentos se encuentra en proceso de adjudicación.

Una vez estén firmados estos contratos, se procederá al traslado de las obras al lugar que corresponda.

Mientras tanto, el consejero ha señalado que ya se está trabajando en las nuevas propuestas expositivas para el antiguo convento de Santa Fe de Toledo y la iglesia de Santa Cruz de Cuenca, que han sido, en los últimos años, sedes de la Colección Polo.

El nuevo museo de Toledo, según adelantó Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región, estará vinculado al arte contemporáneo, mientras que el de Cuenca expondrá una colección de Bellas Artes y tendrá, según ha destacado Pastor, "va a tener una fuerte vinculación con artistas de la provincia de Cuenca".

El consejero confía en que a finales de primavera o principios de verano se puedan conocer las propuestas definitivas.

Pastor ha hecho estas declaraciones en Cuenca, durante la inauguración de la exposición 'Conectados al futuro: la transición energética', organizada por Redeia en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.