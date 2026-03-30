Junta de Gobierno ciudadrealeña aprueba inicialmente la carrera profesional del personal funcionario del Consistorio

Guillermo Arroyo - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado luz verde este lunes a la aprobación inicial de la carrera profesional del personal funcionario del Consistorio.

"Parte con la intención de hacer efectivo el derecho a progresar profesionalmente como reconocimiento a la experiencia y a los conocimientos mostrados durante la actividad profesional de los funcionarios del Ayuntamiento de Ciudad Real, lo que revierte en una mejora del servicio público que deben tener todos los vecinos", ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo.

La previsión es que se apruebe definitivamente en el próximo pleno del mes de abril, "poniendo fin a una anterior tramitación que quedó paralizada porque se aprobó en un órgano que no era el competente, como es la Junta de Gobierno Local, porque fue recurrida ante los tribunales porque no la estaban cobrando los funcionarios de esta casa, y porque tras una sentencia fue declarada ilegal".

Según informa el Consistorio, en su reunión de este lunes, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente de contratación y los pliegos para el asfaltado de la calle Tinte.

"Es una demanda de los vecinos de esta zona, que nos ha llegado en varias ocasiones", ha recordado el portavoz Guillermo Arroyo.

Las obras tendrán un coste de 68.699 euros (IVA incluido), un plazo de ejecución de dos meses y abarcarán desde la esquina de calle Alarcos hasta la esquina de calle Ciruela. Además, contarán con financiación del Plan de Obras de la Diputación Provincial, "el objetivo es subsanar todas las deficiencias que se presentan tanto en el firme como en el asfaltado".

Siguiendo con el orden del día, también se han aprobado dos servicios extraordinarios del autobús urbano tanto para la Feria de Abril como para la Romería de Alarcos.

En el primer caso, el servicio se prestará desde el 16 hasta el 18 de abril desde las 21.00 a las 4.30 horas, mientras que, en la Romería, será de 13.15 a 00.30 horas el 24 de mayo, y desde las 9.15 hasta las 15.30 horas el día 25 de mayo.

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MUJERES

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para asociaciones de mujeres, con un importe total de 10.000 euros.

PREVISIONES DE CARA A LA SEMANA SANTA

En otro orden de cosas, el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha mostrado su satisfacción ante las previsiones que maneja el sector hostelero de Ciudad Real para esta Semana Santa que acaba de comenzar, y es que, según el edil, la ocupación hotelera podría rozar el 100% durante los próximos días en la capital de la provincia.