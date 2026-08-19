Junta Gobierno conquense adjudica el suministro de vestuario para Policía Local y Agentes de Movilidad por 60.000 euros

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CUENCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Cuenca ha adjudicado el suministro de vestuario para Policía Local y Agentes de Movilidad a la mercantil Nwform S.L. por una cuantía de 60.000 euros al año.

Asimismo, se ha dado un paso más para hacer efectiva la gratuidad de las Escuelas Infantiles Municipales a través de la concesión de subvención por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobando este órgano la modificación del texto que regulaba el precio público de este servicio.

En su reunión semanal, según informa el Consistorio, ha dado el visto bueno al compromiso de inclusión en Presupuestos de ejercicios futuros del crédito necesario para la contratación de suministros de materiales de fontanería, ferretería y eléctricos para el ciclo integral del agua, con un importe estimado total de 240.000 euros durante tres años.

Asimismo, se ha iniciado el expediente para la reparación del sistema de bombeo de agua potable situado en el paraje de Albaladejito, aprobando los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares, así como el gasto correspondiente por importe de unos 48.200 euros.

Otro asunto que ha salido adelante dentro de este ámbito ha sido el proyecto de obras para llevar a cabo un sondeo de abastecimiento en Valdecabras de cara a contribuir a solucionar el déficit de caudal que afecta a esta pedanía.

Finalmente, se ha adjudicado el suministro de polielectrolito para la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cuenca a Kemira Ibérica SA.