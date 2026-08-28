La Junta inicia en septiembre las obras de mejora ambiental del Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete

La actuación, adjudicada por más de 424.000 euros, permitirá reforzar la sostenibilidad y la calidad del entorno empresarial de este espacio estratégico para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha. - JCCM

ALBACETE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública GICAMAN, iniciará, durante la primera quincena del próximo mes de septiembre, las obras de mejora ambiental y paisajística del Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete (PALA).

Así lo ha destacado, la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de Gicaman, Silvia López, quien ha manifestado que "la actuación, adjudicada por más de 424.000 euros, permitirá reforzar la sostenibilidad y la calidad del entorno empresarial de este espacio estratégico para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha", según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Asimismo, la responsable de Gicaman, ha explicado que "los trabajos han sido adjudicados a la empresa Naturaleza y Tecnología de la Mancha, S.L. (Naturtec) por un importe de 424.818,41 euros, IVA excluido, y contemplan actuaciones de ajardinamiento y plantación que contribuirán a mejorar la integración ambiental del parque y a generar un espacio más agradable y competitivo para las empresas instaladas en él".

Silvia López ha explicado que "el inicio de las obras se ha programado para el mes de septiembre con el objetivo de garantizar las condiciones más adecuadas para la ejecución de los trabajos previstos, favoreciendo así su correcta implantación y desarrollo".

Con esta actuación, López ha concretado que "Gicaman continúa avanzando en la mejora y puesta en valor del Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete, un espacio estratégico para la atracción de inversiones y la generación de actividad económica, reforzando al mismo tiempo su compromiso con la sostenibilidad y la calidad de los entornos productivos de la región".

La intervención permitirá crear un entorno más atractivo y sostenible para la actividad empresarial, contribuyendo a consolidar el crecimiento y la proyección del parque como referente logístico e industrial de Castilla-La Mancha.