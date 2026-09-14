Junta licita sondeos de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua en los municipios del Pusa

El Gobierno De Castilla-La Mancha Licita Sondeos De Emergencia Para Garantizar El Abastecimiento De Agua En Los Municipios Del Pusa. - JCCM

TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General del Agua de Castilla-La Mancha, va a iniciar una serie de actuaciones con nuevos sondeos para garantizar el abastecimiento de agua potable ante la emergencia que sufren municipios del Pusa, que carecen de pozos de sondeo alternativos tras agotar sus reservas en la captación del embalse gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Pusa.

Tras la publicación este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de los convenios suscritos con los ayuntamientos de San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara para la ejecución de estas actuaciones, el Gobierno regional va a llevar a cabo sondeos de emergencia para la captación de aguas subterráneas en estas dos localidades, que actualmente carecen de pozos alternativos. Estas actuaciones cuentan con una inversión de más de 75.000 euros, cofinanciadas con fondos del Programa FEDER de Castilla-La Mancha (2021-2027).

Según informa el Gobierno regional, los sondeos de emergencia forman parte de las actuaciones que está poniendo en marcha el Gobierno regional para afrontar la situación de abastecimiento de los municipios afectados, que se suman al dispositivo de emergencia que la Consejería de Desarrollo Sostenible ha desplegado tras la petición de la Mancomunidad del Pusa, responsable de la gestión del abastecimiento.

Recientemente, se han incorporado medios del Infocam que ya han suministrado 100.000 litros de agua a los depósitos municipales de Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, San Martín de Pusa, Espinoso del Rey y Los Navalmorales, para lo que se cuenta con siete autobombas y una nodriza que trasladan agua procedente de distintos puntos de captación de la provincia de Toledo hasta los depósitos municipales.

Esta actuación se suma al suministro que está realizando Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha mediante el abastecimiento de agua a los depósitos portátiles instalados en los municipios afectados. Ya son más de 32.000 litros de agua los aportados para mantener el suministro.

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha asegurado que el Ejecutivo está actuando con carácter de emergencia, pero, al mismo tiempo, está trabajando en soluciones a medio y largo plazo. "Nuestro objetivo es que estos municipios dispongan de una mayor garantía de suministro y no tengan que afrontar cada año situaciones de falta de agua al no contar con reservas en el embalse".

"Estos sondeos permitirán localizar nuevos recursos de agua subterránea y, una vez realizados los trabajos de captación y equipamiento, si fuera posible, disponer de recursos alternativos que puedan complementar las fuentes de abastecimiento actuales", ha explicado.

"La situación actual requiere de la colaboración de todas las administraciones y, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, vamos a seguir trabajando con la Mancomunidad del Pusa y con los ayuntamientos para poner sobre la mesa todas las alternativas posibles y dar una respuesta eficaz a los 1.5000 vecinos afectados".