Junta licitará la terminación de 86 viviendas en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, que saldrán a venta

Junta licita la terminación de 86 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, paralizadas desde 2011. - JCCM

TOLEDO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a sacar a licitación, a través de la empresa pública Gicaman, la terminación de las 86 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo.

El presupuesto de licitación será de 6,7 millones de euros sin IVA y las empresas tendrán hasta el 20 de enero para presentar ofertas a una obra que se prevé que esté acabada para finales del año 2026.

Es una promoción de viviendas de VPO, cuentan con calificación provisional de 2011, modificada parcialmente en 2012 y todas las viviendas estarán destinadas a venta.

Se prevé una actuación que permita la terminación de las obras de construcción de la promoción 86 viviendas, paralizadas en el año 2011.

Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que, desde que se paralizaron las obras, Gicaman ha mantenido la construcción vigilada con una empresa de seguridad privada durante 24 horas, "por lo que el estado de esta no presenta más deterioro que el generado por el paso del tiempo, ya que no ha sufrido vandalizaciones ni sustracciones".

En este sentido, dado el tiempo transcurrido y la evolución normativa de la promoción, es necesario realizar una inversión que cubran las reparaciones de los elementos deteriorados de la obra por el transcurso del tiempo, la terminación de los trabajos y la adaptación de la edificación a la normativa actualmente vigente.

En la obra, que le queda pendiente de ejecutar aproximadamente un 30 por ciento, se van a llevar a cabo actuaciones tales como, la reparación de tanto de interiores como de exteriores; la sustitución de las carpinterías exteriores y la modificación en la composición de los elementos de la envolvente --fachada y cubiertas-- o la actualización de las instalaciones térmicas --solar, climatización y ACS--

Además, se ejecutarán las obras de acabado tanto en los interiores de las viviendas, como en los garajes y zonas comunes de estas.