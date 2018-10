La Junta C-LM asegura que los exaltos cargos que no devuelvan los teléfonos "van a quedar auténticamente como caraduras"

Actualizado 22/08/2011 16:00:10 CET

TOLEDO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha asegurado que los altos cargos del anterior Ejecutivo que no devuelvan los teléfonos inteligentes o smartphones "van a quedar auténticamente como caraduras" y "van a sufrir, seguramente, la pena del descrédito de los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

En rueda de prensa en Toledo y preguntado al respecto, Esteban ha explicado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha dado un plazo de quince días a los consejeros, altos cargos y personal de libre designación del anterior Ejecutivo para que devuelvan dichos terminales móviles.

A pesar de no especificar las medidas que llevará a cabo el Gobierno con quiénes decidan no devolver los teléfonos, el portavoz de la Junta ha dicho que "con esto no va a ir nadie a la cárcel", pero considera que quién no lo haga "va a quedar suficientemente bien desacreditado, bien señalado, y bien retratado ante los ciudadanos de región".

Además, ha recordado que los teléfonos móviles son bienes que se facilitan para el desempeño de funciones públicas, y, por tanto, son bienes públicos que "deben ser devueltos". Es por ello que no entiende la actitud "montaraz" en la que algunos dirigentes socialistas están instalándose en estos primeros días de este nuevo Gobierno.

Hasta el momento, ha apuntado, todavía no se ha producido ninguna devolución al requerimiento que se hacía desde el Gobierno y ha reconocido que algún dirigente sin necesidad de requerimiento devolvió los terminales, como los exconsejeros Fernando Lamata o María Luisa Araújo, actitud que ha calificado de correcta.

"PARASITAR" LA ADMINISTRACIÓN

Para Esteban "lo más grave" ha sido la contestación que han dado algunos dirigentes socialistas a este requerimiento tachando de "ruin" a quién pide la devolución de un bien público. Esta respuesta, a su juicio, se debe a que había algunos dirigentes socialistas que "pura y simplemente" lo que hacían era "parasitar" la Administración y utilizarla como si fueran bienes de titularidad privada.

"Al decir que es ruin quien pide que se devuelva algo es que está reconociendo que ese algo se lo ha llevado", ha aseverado el portavoz del Gobierno regional, que ha pedido a los exaltos cargos del anterior Ejecutivo que "recuperen la cordura" y devuelvan los bienes que son de la Administración regional para evitar dar un disgusto "a los ciudadanos de buena fe que en su día depositaron en ellos la confianza y hoy ven que se llevan lo que no les corresponde".

"Más harían algunos por este asunto en intentar decirles a sus compañeros que devuelvan los teléfonos, que justificar lo injustificable. Mejor harían algunos en utilizar la cabeza para pensar, que en utilizar la cabeza para topar, que es lo que hacen últimamente", ha concluido.