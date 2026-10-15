Junta ofrece a sindicatos convocar el próximo año 949 plazas de docentes para Educación Secundaria

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, asiste, en Toledo, al 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación que organiza la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP). - JCCM

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá a los sindicatos convocar el próximo año 949 plazas de docentes para Educación Secundaria, tal y como ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, en el marco del 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación que organiza, durante toda esta jornada, la Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap) en el Palacio de Congresos 'El Greco'.

"Yo creo en lo público, pero no como contraposición de lo privado", ha continuado García-Page, quien ha indicado que "hoy le estamos haciendo una oferta a los sindicatos, precisamente, para 949 plazas tanto en Formación Profesional como en Secundaria y en idiomas, y también hemos hecho ya la oferta a los sindicatos sanitarios para 1.820, es decir, que vamos a hablar de 3.000 plazas", ha señalado.

De otro lado y en este contexto, ha resaltado "la agilidad que aporta el sector privado" en la necesaria "adaptación permanente" que exigen los procesos de formación, al tiempo que ha insistido en que resulta "enormemente importante que quien pueda formar, pueda ir adaptándose a los cambios permanentes", ha razonado.

En este sentido, ha apuntado que "España es un país que, desde el comienzo de su historia, ha estado permanentemente adaptándose, una cualidad que nos da ventaja posicional de cara al mundo", ha argumentado, por lo que ha indicado que "el mundo que viene va a echar mano de una capacidad genuina que tenemos de siempre, que es la capacidad de repentizar, por no decir improvisar", ha rematado.

En paralelo, el jefe del Gobierno autonómico ha valorado la nueva Ley de Formación Profesional porque "está operando muy bien", ha apuntado, y en Castilla-La Mancha "toda la formación se hace en régimen dual con empresas", lo cual es "el ejemplo más evidente de que uno va junto con lo otro", ha destacado.

"Nosotros confiamos mucho en la capacidad de conveniar con el sector para ir adaptando el mercado laboral que nos va cambiando las reglas del juego de forma permanente", ha apostillado.

En este 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación, el presidente castellanomanchego ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de Cecap, Félix Marín; y la presidenta de esta entidad a nivel autonómico, María Eva Martínez, entre otros.

LA LABOR DE LOS CENTROS PRIVADOS DE FP

De su lado, Patricia Franco ha destacado la labor y el trabajo de los centros de Formación Profesional privados en la región, especialmente por el impacto y la generación de oportunidades que trasladan a las zonas más rurales del territorio.

Patricia Franco ha agradecido a la dirección estatal de Cecap la elección de Castilla-La Mancha para celebrar este 29 Congreso, que cuenta con más de 300 personas acreditadas, y ha valorado el esfuerzo y el compromiso que los centros privados de formación están realizando "para situar la Formación Profesional en el Ámbito Laboral donde merece, porque es una gran herramienta para acompañar y transformar la vida de las personas", y de hecho, ha recordado que "algunas de las mejores experiencias y las más emotivas que he vivido en los últimos 11 años han sido a través de testimonios de personas que han participado en estos programas".

Así, la consejera ha recordado experiencias de mujeres en Illescas que han conseguido coger de nuevo las riendas de sus vidas, tras pasar por situaciones personales difíciles, e insertarse en el mercado laboral a través de formación en logística; "o a personas migrantes que apenas chapurrean nuestra lengua y que han encontrado una oportunidad laboral a través de la formación, así como jóvenes que habían dejado de lado el mercado de trabajo y han vuelto a insertarse con esa alquimia que vosotros, los centros de formación, realizáis".

Por ese motivo, ha agradecido el compromiso y la labor que realizan los 659 centros de formación privados que imparten de manera presencial 24 de las 25 especialidades que existen, salvo la marítima, "y sobre todo vuestra presencia en las zonas más rurales, donde se localizan el 14% de los centros que conforman la extensa red de la región". Durante su intervención, la consejera ha aludido también a algunas de las herramientas existentes en Castilla-La Mancha para consolidar la FP como la principal herramienta de acceso al mercado de trabajo, recordando que el Consejo de Gobierno ha aprobado ya el Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

"Trabajar de vuestra mano en el ámbito del empleo y de la cualificación de personas es un lujo, como también la proactividad que mostráis para implicaros y extender vuestra labor a muchas de las políticas activas de empleo que existen en Castilla-La Mancha", ha señalado la consejera, que ha destacado que la mayor fortaleza existente en la FP en el Ámbito Laboral "son las personas, las que conforman vuestros equipos y las que están llevando a cabo una apuesta por la innovación en la formación para afrontar una cuarta revolución industrial que no sólo nos obliga a hacer frente a los cambios que la inteligencia artificial tiene en nuestro mercado laboral, sino que es especialmente exigente con los tiempos que tenemos para adaptarnos a esos cambios", ha finalizado.