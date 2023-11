Junta Personal Albacete pide a Ayuntamiento personarse como acusación ante la supuesta agresión sexual a una trabajadora

ALBACETE, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Albacete ha pedido al Consistorio que se persone como acusación particular en el procedimiento judicial iniciado por la trabajadora municipal que supuestamente sufrió una agresión sexual el pasado 15 de septiembre coincidiendo con la Feria de la ciudad.

En nota de prensa, tras manifestar su repulsa ante estos "intolerables hechos sucedidos" en la pasada Feria, ha mostrado su total apoyo a la víctima "en esta difícil situación".

"Quienes componemos la Junta de Personal de este Ayuntamiento somos personas conocedoras y conscientes de los esfuerzos que desde diversos servicios del Ayuntamiento se están llevando a cabo, tanto para apoyar a la trabajadora en esta complicada situación como para satisfacer su petición de asistencia jurídica", señalan.

Asimismo, apunta que en los días posteriores a los hechos desde la Jefatura del Servicio de Recursos Humanos así como desde la Adjuntía de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, han estado trabajando para encontrar una vía de solución para atender la petición de la trabajadora de ser atendida jurídicamente así como para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de estos hechos ofreciéndole los servicios de la mutua de accidentes de trabajo y la atención de las profesionales del Centro de la Mujer.

"Sin embargo, cuando la trabajadora fue a la mutua no quisieron atenderla apelando a que lo sucedido no fue un accidente laboral, algo que no compartimos", ha subrayado.

Así, apunta que tras haberse agotado la posibilidad de que la compañía aseguradora contratada por el Ayuntamiento pudiera hacerse cargo de la cuestión, se instó desde Alcaldía a la Asesoría Jurídica a encontrar una solución al asunto de la asistencia jurídica.

"La Asesoría Jurídica emite informe atendiendo la petición de la empleada, resolviendo la cuestión de la atención jurídica a través de la cuantía económica establecida, conforme a los precios públicos, como costo del procedimiento jurídico, que ya inició la empleada pública interponiendo denuncia ante la Policía Nacional como corresponde ante la gravedad de los hechos. Este acuerdo ha sido adoptado por la Junta de Gobierno local con fecha 23 de noviembre de 2023", subraya.

Así, la Junta de Personal valora las acciones llevadas a cabo por cada uno de los Servicios del Ayuntamiento, los esfuerzos por colaborar en la acción judicial iniciada y por apoyar a la trabajadora afectada. "No obstante, el relato y las dificultades sucedidas en estos días ponen de manifiesto la complejidad y la vulnerabilidad en la que nos encontramos los y las trabajadoras municipales en el desempeño de nuestra actividad laboral cuando se producen hechos de esta naturaleza".

También ha pedido aprovechar este caso para establecer una vía para atender jurídicamente al personal municipal con celeridad y efectividad.

Asimismo, ha recordado que a toda la plantilla municipal que disponen de un protocolo de acoso y violencia en el trabajo donde están incluidas las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. "Consideramos que la agresión sufrida por nuestra compañera es un accidente laboral y como tal debe ser tratado".