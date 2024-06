La Junta pone el broche final en Guadalajara a los actos de apoyo al colectivo LGTBI con un paseo reivindicativo

GUADALAJARA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en la tarde de este martes en Guadalajara el broche de final a la veintena de actividades convocadas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha para conmemorar el Orgullo LGTBI con un un paseo reivindicativo por las calles del centro de la capital donde ha habido bailes, canciones, recitales y cuentos en paradas en seis puntos del recorrido para reivindicar la diversidad y la defensa de los derechos "para no dar un paso atrás".

Estas han sido las palabras que la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha pronunciado durante su participación en esta actividad cultural y reivindicativa, junto al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero; la delegada de Igualdad, Laura Gil, y un centenar de personas, en su mayoría jóvenes, agradeciendo su colaboración a los distintos colectivos de Castilla-La Mancha que han participado en las mismas.

Según Simón, ahora es el momento también de "estar al lado" de los colectivos que estos días celebran sus propias actividades, tal y como ya vienen haciendo desde hace tiempo. En este sentido, la consejera ha recordado la aprobación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de una Ley de Diversidad Sexual y de defensa de los derechos del colectivo LGTBI y su intención es trabajar para seguir "consolidando y ampliando estos derechos y desarrollando esta ley", así como "poner pie en pared" para "tratar de tapar o poner el dedo en todos esos delitos de odio que hoy se siguen produciendo".

Según la consejera de Igualdad, tienen las herramientas para hacerlo como es un servicio integral para las personas LTGBI y ha avanzado que, además, se va a ampliar el próximo año, poniéndose a disposición de este colectivo para para combatir los delitos de odio.

La titular de Igualdad también ha mostrado una vez más su preocupación "por los pasos atrás" que algunas formaciones e instituciones están tomando, con alusión al Ayuntamiento de Guadalajara, aunque sin mencionarlo, a raíz de que este haya decidido no colocar la bandera del Orgullo en el balcón del Ayuntamiento, algo que a su juicio supone un claro retroceso.

Y si bien a algunos les puede parecer que no colocar una bandera en el balcón no tiene importancia, a su juicio sí la tiene porque representa la defensa de los derechos de un colectivo al que "se está invisibilizando" y, por tanto, "diciendo que no importa amparar esta lucha por sus derechos".

Simón ha aprovechado para criticar que tanto la lucha de la igualdad entre las mujeres y hombres como los derechos de las personas del colectivo LGTBI o la consolidación de la diversidad hayan sido "moneda de cambio" y "la trampa y traición" con la que "se sellaron muchos acuerdos de gobierno en ayuntamientos, en diputaciones o en comunidades autónomas".

Pero pese a ello, para la consejera, este día es una jornada "bonita" y llena de color para reivindicar "el Orgullo" por las calles del centro de Guadalajara.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado que el próximo Día del Orgullo, el Parlamento regional portará un año más la bandera arcoíris en señal de "reconocimiento, afecto, consideración y reivindicación" de la causa LGTBI y ha pedido a todas los ayuntamientos de la región que hagan lo propio y que "se sumen al Orgullo".

También ha pedido a todos los poderes públicos, y en especial a las instituciones municipales, que actúen "para respetar, reconocer y visibilizar a todos los individuos que viven en la región, porque la diversidad y la igualdad son valores absolutamente insoslayables".

"Estar en el poder no vale para vulnerar los derechos humanos, orillar a personas que viven en nuestra comunidad ni hacerles de menos. Tienen que sentir nuestro apoyo", ha subrayado.