La Junta pone en marcha una teleasistencia proactiva pionera con 500 pantallas en hogares de Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un nuevo servicio de teleasistencia proactiva con el despliegue inicial de 500 pantallas inteligentes en hogares de municipios de menos de 5.000 habitantes, un proyecto piloto con el que busca combatir la soledad no deseada, reforzar el acompañamiento a las personas mayores y dependientes y avanzar en un modelo de atención más preventivo y personalizado.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha presentado este lunes el nuevo recurso en el centro de atención de teleasistencia de Guadalajara, desde donde ha mantenido una conexión multipantalla con varios usuarios del servicio, quienes han trasladado su satisfacción por una herramienta que les permite sentirse más acompañados y participar en actividades sin necesidad de salir de casa.

Durante su intervención, la consejera ha asegurado que Castilla-La Mancha es "la primera comunidad autónoma que ha apostado por implantar este servicio, hasta donde tenemos conocimiento", lo que, a su juicio, demuestra que la región "va un paso más allá del resto de comunidades autónomas" en la evolución de la teleasistencia.

El nuevo modelo supone una evolución del sistema tradicional basado en el dispositivo de emergencia, al incorporar nuevas tecnologías que permiten mantener un contacto visual con los profesionales, acceder a talleres, terapias y actividades de estimulación, así como favorecer la interacción entre personas con intereses comunes, especialmente en municipios rurales donde las oportunidades de socialización son más limitadas.

Además, el sistema facilita la detección precoz de situaciones de riesgo y contribuye a prevenir el aislamiento social. "Queríamos no solamente llevar a cabo esta atención en cantidad, sino también con calidad", ha afirmado García Torijano, quien ha explicado que el objetivo es que las personas mayores o en situación de dependencia "puedan hacer terapias, talleres y trabajar la soledad no deseada" desde sus propios hogares mediante estos nuevos dispositivos.

La responsable de Bienestar Social ha recordado que las 500 pantallas instaladas forman parte del actual contrato de teleasistencia y que el proyecto será objeto de un estudio de investigación y evaluación en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para analizar su impacto y determinar la conveniencia de ampliar esta prestación en el futuro.

El programa se dirige inicialmente a personas mayores o en situación de dependencia residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, en línea con la estrategia regional de lucha contra la despoblación.

No obstante, la consejera ha abierto la puerta a extender el modelo a localidades de mayor tamaño si los resultados del proyecto piloto son satisfactorios. "Si funciona y vemos que la tecnología nos da la posibilidad de seguir avanzando en esta dirección, iremos incorporándolo en otros municipios", ha señalado.

García Torijano ha precisado, además, que estos dispositivos no se asignan a petición del ciudadano, sino tras una valoración de los servicios sociales, que determinan qué recursos tecnológicos se adaptan mejor a las necesidades de cada usuario. "Hace falta cumplir un perfil y ver qué es lo que los propios servicios sociales estiman oportuno", ha explicado.

La consejera ha enmarcado esta iniciativa en el modelo de teleasistencia desarrollado por Castilla-La Mancha, región que cuenta con unos 88.000 usuarios, ofrece el servicio de forma gratuita y sin copago y garantiza su instalación en un plazo aproximado de quince días desde la solicitud sin listas de espera.

El contrato vigente, dotado con 43 millones de euros y con vigencia hasta la primavera de 2028, incorpora este proyecto de teleasistencia proactiva como una de sus principales novedades.

Finalmente, ha destacado que el potencial de estas pantallas va más allá del acompañamiento, ya que en el futuro podrán servir también de enlace con los centros de mayores y otros recursos comunitarios, ampliando las posibilidades de participación y atención desde el propio domicilio.