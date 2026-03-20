Junta y Productores de Hongos Comestibles trabajan para alumbrar la 'IGP Hongos de La Manchuela' y llevarla a Europa

Inauguración de la Feria del Champiñón. - DIPUTACIÓN

CUENCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico está trabajando junto con la Asociación de Productores de Hongos Comestibles de Castilla-La Mancha para lograr la diferenciación de las setas y champiñones a través de la figura de calidad 'IGP Hongos de La Manchuela'.

Ha sido durante la inauguración de la II Feria del Champiñón, que ha abierto sus puertas hoy en la localidad conquense de Quintanar del Rey para mostrar este y otros productos agroalimentarios a lo largo de todo el fin de semana.

En este sentido, ha dicho, el champiñón es uno de los sectores clave de la industria agroalimentaria de la región. De ahí, ha continuado, es que una de las apuestas por impulsar el sector es seguir andando hacia esa figura de calidad "de tal manera que podamos dar ese plus de calidad y mejorar tanto la comercialización y la rentabilidad del sector".

Actualmente, la asociación de productores que engloba a este sector está elaborando los pliegos técnicos para la figura de calidad del champiñón y de ahí, ha continuado, llevarla a Europa, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

Ahondando en las cifras, Martínez Guijarro ha explicado que la región es líder en producción de champiñón a nivel nacional con casi 80.000 toneladas; de ellas 50.000 se producen en Cuenca, en esta comarca de La Manchuela, lo que supone un motor de riqueza y empleo en la zona.

II FERIA DEL CHAMPIÑÓN

Junto al presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; la alcaldesa de Quintanar del Rey; Joaquina Sáiz; el concejal y diputado de Emprendimiento, Javier Cebrián; y la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, entre otros, el vicepresidente primero ha recorrido esta feria que congregan, en esta segunda edición, a un total de 15 stands donde se destaca la presencia del champiñón y otras variedades de setas, vinos, quesos, miel, pistachos, trufa o caracoles, además de propuestas más innovadoras como la cría de insectos para consumo alimentario.

Además, el programa incluye showcooking, catas de vino y degustación de quesos.

De su lado, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado la gran apuesta del Equipo de Gobierno por apoyar al sector productivo de la provincia lanzando por primera vez una línea de ayudas dirigidas a autónomos y micropymes cuya resolución se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de este viernes y que ha alcanzado a cerca de 350 beneficiarios.

Martínez Chana ha destacado la ambición de esta apuesta para que los fondos lleguen directamente a "aquellos que cada mañana se levantan para levantar la provincia" con una dotación total de 700.000 euros.

El presidente ha recordado que se trata de ayudas entre 2.000 y 4.000 euros destinadas a sufragar parte de los gastos de inversión realizados el año anterior y que se abrió a todos los sectores para incluir el sector primario.

En este sentido, ha ensalzado la modernización "y el salto tecnológico de los últimos años" que ha propiciado que el cultivo en las antiguas cuevas se conviertan en auténticas industrias de un producto adaptado al siglo XXI y que compite a nivel nacional copando la provincia el 34% de la producción nacional y generando cerca de 350 puestos de trabajo directo en la comarca, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

Una inauguración en la que ha participado la alcaldesa, Joaquina Saiz; el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; y el diputado de Emprendimiento y concejal de Quintanar, Javier Cebrián.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la presencia y el apoyo de las instituciones en esta feria de "un producto estrella para la comarca y nuestro pueblo" y que sirve también para poner en valor el resto de los productos agroalimentarios que tienen su origen en la tierra.