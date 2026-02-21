Junta reivindica los eventos culturales en C-LM, comenzando con la SMR de Cuenca que recupera obras escritas por mujeres

1062164.1.260.149.20260221112157 La viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, en una entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

La viceconsejera de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, ha reivindicado los grandes eventos culturales que se dispone a vivir la región en 2026, comenzando con una Semana de la Música Religiosa de Cuenca que este año incorporará varias piezas escritas por mujeres.

En una entrevista concedida a Europa Press, la viceconsejera ha afirmado que "todas las semanas de música religiosa son especiales", aunque ha destacado que en esta edición, se han "recuperado varias propuestas musicales y algunas de ellas, y yo creo que se va a poner en valor este año, están escritas por mujeres. Unas mujeres que en el siglo XVI, XVII y XVIII escribían música, pero ya no iban más allá por el hecho de ser mujer".

Olmedo ha señalado que la recuperación de piezas musicales, a través de "diferentes archivos, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, sirven para recuperar ese patrimonio inmaterial".

Junto a esta labor de recuperación, también ha puesto en valor la introducción de "piezas musicales, composiciones musicales de carácter contemporáneo". Unas obras que pasan a formar "parte del legado que en este tiempo dejaremos en 50 o 100 años", y que Olmedo espera que se puedan escuchar "como piezas ya históricas".

FERIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL DE TOLEDO

La viceconsejera también se ha referido a dos citas que en 2026 marcarán la cultura de la región, una ya asentada en el calendario, como es la Feria de las Artes Escénicas, y una excepcional, por el 800 aniversario de la Catedral Primada de Toledo.

Sobre la Feria, Olmedo ha señalado que se trata de un evento muy particular ya que "es la única que está promovida por un Gobierno regional". "El resto de ferias que hay a nivel nacional están promovidas normalmente por entidades como institutos, fundaciones, o las propias asociaciones de las industrias culturales", ha explicado.

Además, ha señalado la personalidad de la Feria, que, prácticamente "de una manera intencionada" se ha especializado en "propuestas escénicas de mediano y pequeño tamaño". "En la red de teatro hacemos propuestas de todo tipo, grandes formatos y pequeños formatos", ha expuesto aclarando que, a pesar de que desde la red se hacen propuestas de todo formato, "lo que nos solicitan normalmente son proyectos de este mediano o pequeño formato".

Además, ha recordado que en esta edición se cumple la 30ª edición y se quiere celebrar la fecha "con algunas actividades especiales", que serán presentadas oficialmente el próximo 25 de febrero en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid.

Respecto al aniversario de la Catedral, ha destacado la puesta a disposición de la exposición 'Primada. VIII Centenario', que "recoge todo el arte del que podemos ver en la Catedral", junto a "muchas piezas que tienen que ver o bien con la construcción o bien con el entorno artístico y religioso o cultural o social, desde que hace 800 años se inauguró esta catedral hasta los tiempos actuales", solicitadas a otros espacios.

"Van a ser más de 350 piezas las que se van a exponer, algunas de ellas no se han visto nunca", ha subrayado.

APUESTA POR LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Por otra parte, Olmedo se ha referido al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para "apoyar a los jóvenes artistas en todos los ámbitos".

Así, ha destacado las líneas de ayudas, como el Programa de innovación artística para jóvenes artistas menores de 35 años en Castilla-La Mancha 'Alumbra' que ha dado "la posibilidad de hacer exposiciones en toda Castilla Mancha en nuestros museos provinciales con estas jóvenes promesas".

Una línea de trabajo que se va a continuar con nuevas líneas de ayudas para que artistas de la región "puedan tener un apoyo por parte del Gobierno regional y que puedan sacar adelante los diferentes proyectos".

La viceconsejera ha elogiado el nivel de creación de la región, ejemplificando el talento castellanomanchego con el cine. Así, ha valorado como "impresionante" el éxito y la presencia de Castilla-La Mancha en los Goya.

Un éxito que ha relacionado con la "apuesta clara por apoyar al tejido industrial que tiene que ver con la cinematografía".

"Vamos a seguir trabajando en todas esas líneas de subvenciones en las que ya tenemos para producción para desarrollo de largos, para guiones de cortos y esto yo creo que ha supuesto también un incentivo bastante importante para que diferentes producciones de Castilla-La Mancha salgan adelante", ha destacado.