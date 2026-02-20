Junta reivindica presupuesto, planificación y estabilidad en el Tercer Sector en el Consejo Asesor de Servicios Sociales

Reunión del Consejo Asesor de los Servicios Sociales. - JCCM

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reinvindicado este viernes, coincidiendo con el Día de la Justicia Social, la planificación anticipada y la estabilidad financiera con la que la región afronta el ejercicio 2026, en el marco de la reunión del Consejo Asesor de los Servicios Sociales, máximo órgano de participación del sistema público en la región.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que preside este órgano, ha avanzado que en esta jornada, entre otras cosas, se pondrán en valor "las convocatorias de subvenciones que sacamos junto con el Tercer Sector", con el objetivo de llevar a cabo todas las políticas sociales a finales del 2025, "para poder ser resueltas en tiempo y forma, como venimos haciendo en estos últimos años, y para dar esa estabilidad que se merece, no solamente al Tercer Sector, por supuesto, sino también a los recursos y servicios que llevamos a cabo en nuestra Comunidad Autónoma, que en definitiva le va a dar respuesta al ciudadano".

En este sentido, ha subrayado que Castilla-La Mancha ha resuelto o encauzadas la mayoría de las convocatorias destinadas a ejecutarse en 2026 antes de finalizar 2025, garantizando así previsión, seguridad financiera y continuidad en la prestación de apoyos en todo el territorio, según ha informado la Junta en nota de prensa.

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 'SEPAP-MEJORAT'

Asimismo, la consejera ha confirmado la publicación de la resolución del 'SEPAP-MejoraT', que supera las 6.330 plazas en la red pública tras incorporar cerca de 800 nuevas plazas, abre 10 nuevos recursos este año y consolida su implantación territorial con una inversión superior a 7,3 millones de euros.

En este sentido, ha señalado que este recurso, que cumple diez años de historia en nuestra Comunidad Autónoma, "desde el 2016 hasta el día de hoy ha tenido un incremento presupuestario y una proyección muy importante de implantación en nuestros territorios. Vamos a llegar a casi 400 territorios ya implantado este servicio, que, a su vez, además, da la posibilidad a llegar a todos los rincones de Castilla La Mancha".

DEFENSA DEL ESTATUTO Y ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

Durante su intervención, García Torijano ha recordado que el Tercer Sector de Castilla-La Mancha "ha sido parte importante y partícipe" de la elaboración del Estatuto de Autonomía, un texto "que hemos trabajado junto con ellos, como hacemos con todo".

Por ello, "han reivindicado y han visibilizado la necesidad de que ese texto, que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha, y que se llevó y se defendió en el Congreso por parte de todos los partidos políticos mayoritarios de Castilla-La Mancha, el Partido Popular y el Partido Socialista, sea respetado". A este respecto, ha recalcado que el Tercer Sector ha reclamado preservar ese trabajo conjunto y organizado que garantiza el marco de protección de los derechos sociales y su financiación.

Por último, la consejera ha subrayado que, en materia de Bienestar Social, se ha producido un incremento presupuestario histórico a lo largo de los diez años del Gobierno de García-Page, a pesar de que "en el panorama nacional, como todos sabemos, hay presupuestos prorrogados y que por tanto eso afecta a las comunidades autónomas. Pero, concretamente en Castilla-La Mancha, y gracias a esa estabilidad también política de Gobierno que tenemos, podemos y nos da la cobertura de poder seguir ese funcionamiento que llevamos a cabo por parte del Ejecutivo, apostando por el estado del bienestar".

La sesión ha contado con la participación de los viceconsejeros, directores generales y representantes institucionales que integran este órgano consultivo, junto a entidades sociales y corporaciones locales.