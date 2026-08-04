Junta reivindica el récord de afiliación a Seguridad Social y la creación de 20.700 nuevos empleos en 2026

La directora general de Empleo de Castilla-La Mancha, Elena García Zalve, en rueda de prensa. - JCCM

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha batido su récord de afiliación a la Seguridad Social alcanzando en el mes de julio la cifra de 832.598 personas afiliadas, después de sumar casi 20.700 nuevos empleos en el último año.

Así lo ha destacado la directora general de Empleo, Elena García Zalve, a propósito de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de julio en la región, que ha señalado que se ven impactados de manera clara por primera vez por el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes en el conjunto del país, lo que no ha impedido que Castilla-La Mancha cierre julio con la cifra de paro más baja en este mes de los últimos 18 años, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El paro en Castilla-La Mancha ha cerrado en el mes de julio con 114.696 personas desempleadas, una cifra que registra un incremento en términos mensuales de 843 personas, un 0,74%; y un descenso en el último año de 2.450 personas, un 2,09%. "El dato de paro del mes de julio muestra ya una primera afectación del proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes en nuestro país, ya que el número de personas demandantes de empleo de procedencia extranjera no comunitaria ha crecido en 707 personas en el último mes", ha detallado la directora general, que remarcado que, pese a eso, "el dato de paro en la región es el más bajo en un mes de julio de los últimos 18 años".

En julio, el paro ha subido en hombres y ha bajado en mujeres, y lo ha hecho también en casi todos los tramos de edad con excepción de las personas mayores de 50 años, donde ha descendido. Además, el desempleo ha crecido en todos los sectores y todas las provincias en julio, pero en términos interanuales todos los sectores de actividad tienen menos desempleo que hace un año: agricultura 386 personas menos, un 7,75%; industria, 133 personas menos, un 1,34%; en construcción cae en términos interanuales en 393 personas, un 5,17%; y en el sector servicios lo hace en un 2,95%, 2.484 personas menos.

Por provincias, hay tres con menores datos de paro que hace un año y dos en las que se produce un incremento. En Albacete baja el paro en 635 personas, un 3%; en Ciudad Real baja también en 948 personas, un 3,02%; en Cuenca sube en 233 personas, un 2,76%; en Guadalajara sube en 47 personas, un 0,39%, y en Toledo el paro baja en términos interanuales en 1.147 personas, un 2,6%.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el comportamiento del mercado laboral es muy positivo en la región, "ya que hemos alcanzado el dato más alto de empleo afiliado de toda la historia de Castilla-La Mancha, con 832.598 personas de alta en la Seguridad Social", ha indicado Elena García Zalve, que ha valorado que en la región se han creado en el último mes 5.686 nuevos empleos, "casi un 14% del total del empleo generado en julio en el conjunto del país", con un incremento de la afiliación en términos mensuales del 0,69%, medio punto por encima de la media nacional.

En términos interanuales, "en Castilla-La Mancha se han creado casi 20.700 nuevos empleos en los últimos doce meses", un dato que, como ha indicado la directora general, puede recoger también el impacto en la afiliación del proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, "aunque en este caso debemos esperar a la publicación de los datos de afiliación extranjera, a mediados de mes, para poder medir esa huella".

Además, Castilla-La Mancha ha sumado más de 1.500 nuevas personas trabajadoras autónomas en el último año, y con 151.909 personas, la región alcanza el dato de más alto de trabajadores autónomos para cualquier mes desde septiembre de 2009. En cuanto a la contratación, en Castilla-La Mancha se firmaron 67.490 contratos de trabajo, un 40,87% de ellos indefinidos.

"Pese a ese primer impacto del proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes en las cifras de paro y afiliación, en Castilla-La Mancha nuestro mercado de trabajo sigue mostrando síntomas de robustez y solidez, y hemos consolidado el dato de paro más bajo en julio de los últimos 18 años, el dato más alto de empleo de toda la historia de la región, y el dato más alto de empleo de personas trabajadoras autónomas desde septiembre de 2019", ha concretado Elena García Zalve, que ha destacado, también, que desde la llegada al Gobierno del presidente García-Page "el paro ha caído en la región en más de 100.000 personas, y se han creado casi 193.000 nuevos empleos".