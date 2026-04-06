La Junta valora los datos del paro y reivindica que C-LM es la tercera región con mayor descenso interanual

La viceconsejera de Empleo, Nuria Chust, ha subrayado que se trata de "la cifra más baja de desempleo de C-LM en marzo en los últimos 18 años". - JCCM

TOLEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha alcanzado su mayor cifra de empleo en un mes de marzo en toda la serie histórica tras superar por primera vez en este mes las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, siendo además la tercera comunidad autónoma en todo el país en la que más ha caído el paro en los últimos 12 meses, y alcanzando la mayor cifra de personas trabajadoras autónomas afiliadas en un mes de marzo desde marzo de 2009.

Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, al respecto de los datos de paro y afiliación del mes de marzo publicados este lunes, que consolidan la cifra más baja de desempleo en Castilla-La Mancha de los últimos 18 años, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

El paro en la región ha caído en el mes de marzo en 119.512 personas, después de caer en 1.081 personas en términos mensuales, un 0,9 por ciento, en un mes cuya estacionalidad está marcada por la coincidencia o no con la Semana Santa y su impacto en el empleo, especialmente en el sector servicios.

Este año, pese a que la influencia de estas fechas se concentra de manera casi plena en el mes de abril, el paro ha caído tanto en hombres como en mujeres; lo ha hecho también en todos los tramos de edad, de manera más pronunciada en el tramo entre 20 y 30 años; y en sectores como la construcción y los servicios; además de bajar en todas las provincias de Castilla-La Mancha.

"Además de bajar en términos mensuales, el descenso del paro en los últimos 12 meses en Castilla-La Mancha sitúa a la Comunidad Autónoma como la tercera región en la que más ha bajado el paro en términos interanuales, con una caída de 11.237 personas y del 8,59 por ciento que es además el descenso más pronunciado en la comunidad autónoma desde septiembre de 2023, consolidando la cifra más baja de desempleo en Castilla-La Mancha en marzo de los últimos 18 años", ha valorado la viceconsejera.

Esa caída interanual hace que hoy haya en Castilla-La Mancha menos paro que hace un año en todos los sectores económicos, con caídas muy importantes en agricultura (-12,65 por ciento) o en el sector de la construcción (-11,57 por ciento), así como en el sector servicios, donde el paro ha bajado en el último año en más de 8.000 personas.

Por provincias, todas tienen hoy menos paro que en marzo del año anterior: Albacete, 2.657 personas menos en desempleo que en marzo de 2025 y un 11,13 por ciento de caída; Ciudad Real, 3.250 personas menos en paro en el último año y un 9,39 por ciento de descenso interanual; Cuenca, 569 personas menos en paro y una caída del 5,83 por ciento; Guadalajara, 776 personas menos en desempleo y un descenso del 5,76 por ciento; y Toledo, 3.985 personas menos en paro que hace un año y una caída del 8,13 por ciento.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en el mes de marzo se sitúa en Castilla-La Mancha en 800.882 personas, "alcanzando su mejor registro histórico en marzo en la región y superando por primera vez en toda la serie histórica las 800.000 personas afiliadas en este mes, después de que en Castilla-La Mancha se hayan creado 23.148 nuevos empleos a lo largo del último año", ha destacado Nuria Chust, señalando además que ese incremento del empleo también tiene reflejo en las personas trabajadoras autónomas en Castilla-La Mancha, que se sitúan en 150.468 después de sumar 535 en el último mes y 1.855 más en el último año, "haciendo que la cifra de personas trabajadoras autónomas alcance el dato más alto en un mes de marzo en nuestra región desde 2009".

En cuanto a la contratación, el pasado mes de marzo se firmaron en Castilla-La Mancha 45.595 contratos de trabajo, de los cuales el 43,7 por ciento fueron de carácter indefinido.

95.713 PERSONAS MENOS EN PARO

Para la Administración regional, el comportamiento positivo del mercado laboral del mes de marzo en Castilla-La Mancha refuerza también la buena evolución del empleo en la región desde la llegada al Gobierno del presidente, Emiliano García-Page, en junio del año 2015.

En concreto, destacan que en este periodo el paro ha bajado en 95.713 personas, una caída que roza el 44,5 por ciento; y se han creado en la región 161.251 nuevos empleos afiliados a la Seguridad Social, un incremento del 25,21 por ciento.