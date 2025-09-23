El jurado popular del juicio por homicidio de Las Seiscientas de Albacete se aísla para deliberar su veredicto

ALBACETE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del juicio por el homicidio del barrio de Las Seiscientas de Albacete y por el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel al acusado ha comenzado esta tarde su deliberación de cara al veredicto después de escuchar los distintos alegatos finales de las partes durante la mañana de este martes.

El jurado ha quedado incomunicado hasta la emisión del mismo.

El juicio ha quedado visto para sentencia después de cuatro días de exposición de pruebas y testimonios, entre los cuales, el acusado confesó haber matado a su compañero de piso la noche de los hechos, acontecidos en octubre de 2023.

Su defensa no obstante ha sostenido durante el proceso que se trató de legítima defensa debido a que la víctima había amenazado de muerte con anterioridad a su cliente.

El acusado ha reconocido que la discusión comenzó esa noche a las tres de la madrugada cuando recriminó a su compañero por hacer ruido.

Después de que la víctima le lanzara una botella de cerveza que no le impactó, el detenido cogió una barra de metal y le golpeó en la cabeza causándole una fractura intracraneal que le acabó produciendo la muerte.

La defensa se ha amparado en el arrepentimiento mostrado, la confesión de los hechos y la intención de su cliente de asumir la responsabilidad penal pedida, pero la Fiscalía ha negado durante el juicio que haya justificación para que se de atenuante alguno.

La juez ha entregado esta tarde a cada uno de los miembros del jurado una copia del objeto del veredicto para su deliberación.

El texto consta de 23 preguntas divididas en párrafos separados con la intención de hacer una descripción de la forma en que han ocurrido los hechos, la autoría y las circunstancias atenuantes que ha planteado la defensa en el caso de que se consideren probadas.

Para que uno de los hechos desfavorables al acusado sea considerado probado necesitará siete votos.

Para que se considere probado un hecho favorable, bastará con un total de cinco votos.

Además, los miembros del jurado tendrán que justificar cada uno de los hechos partiendo de los testimonios, informes y alegaciones desarrollados durante el juicio.

La magistrada ha explicado el proceso a seguir al jurado, el cual tendrá acceso a los informes, pruebas, fotografías exhibidas durante el tribunal y grabación del propio juicio.

"Tienen ustedes que interrelacionar, valorar, hacer un examen conjunto de todo y poner por qué consideran probados o no probados los hechos en base a las pruebas", ha concretado la juez.