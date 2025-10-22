La justicia reconoce el derecho de los jardineros de Guadalajara a una mejora salarial, según el PSOE

GUADALAJARA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social de Guadalajara ha dictado una sentencia que obliga a la empresa concesionaria del servicio a reconocer y abonar con carácter retroactivo un plus de fin de semana a los trabajadores de Parques y Jardines. "Esta sentencia confirma que el Gobierno de Guarinos eliminó un derecho reconocido y documentado y lo hizo sabiendo perfectamente que perjudicaba a los trabajadores del servicio", ha denunciado el concejal socialista Juan Flores durante una comparecencia ante los medios de comunicación.

Se trata de una mejora salarial que había sido negociada y documentada por el anterior Gobierno socialista de Alberto Rojo pero que, según el Grupo Municipal Socialista, fue "deliberadamente suprimida" por el actual equipo de Gobierno de Ana Guarinos (PP), en coalición con Vox. El fallo, que afecta a unos 80 trabajadores, establece que el complemento salarial --que pasará de unos 135 a 175 euros mensuales, en 12 pagas-- debe abonarse de forma retroactiva, ha explicado en una comparecencia el concejal socialista Juan Flores.

En cuanto a la cuantía total estimada del impacto económico ronda los 30.000 a 35.000 euros anuales, una cifra que Flores considera "marginal frente a los millones de euros que cuesta el contrato". Durante una comparecencia en la plaza del Ayuntamiento, el concejal socialista Juan Flores ha calificado la resolución como "un nuevo varapalo judicial al Gobierno de Guarinos" y como "una demostración del trabajo bien hecho durante el mandato de Alberto Rojo, mientras la actual administración se dedica a desmantelar lo público".

"Nosotros negociamos con la plantilla, acordamos una mejora justa y lo dejamos todo reflejado en los documentos oficiales. Hoy la justicia nos da la razón". Según ha añadido el edil, la sentencia se apoya en los acuerdos alcanzados entre el anterior equipo de Gobierno y el comité de empresa, además de las actas y documentación que ya formaban parte del expediente del contrato.

Según ha señalado, la empresa concesionaria ha recurrido el fallo, aunque desde el PSOE se exige al Ayuntamiento "que asuma su responsabilidad y garantice el cumplimiento de las condiciones laborales". El Grupo Municipal Socialista interpreta esta resolución como parte de un "patrón de conflictividad laboral" que, aseguran, se ha agravado bajo la gestión del actual equipo de Gobierno.

Flores ha recordado otros conflictos en servicios como la grúa municipal, los autobuses urbanos o la Policía Local y ha apuntado que "no es un caso aislado, sino la consecuencia directa de un modelo de gestión que desprecia el diálogo y la planificación".

"Estamos viendo el mismo guion en todos los servicios municipales: sentencias judiciales, huelgas, precarización y deterioro de lo público. Y mientras tanto, los ciudadanos pagan más impuestos por servicios que funcionan peor", ha lamentado.

El concejal socialista ha insistido en que este conflicto refleja "dos modelos de ciudad": "El modelo de Rojo apostaba por mejorar los servicios y cuidar a los trabajadores mientras que el de Guarinos es el modelo de la más absoluta nada: ni diálogo, ni gestión, ni respeto por los derechos laborales", concluye Flores.