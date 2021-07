La Ley de Atención Temprana de C-LM estará aprobada a finales de este año y contempla la creación de más centros

García da por hecho que los servicios sociales llegarán a todos los rincones de C-LM gracias a la Ley contra la Despoblación

TOLEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que la intención del Gobierno regional es que la Ley de Atención Temprana de la Comunidad Autónoma esté aprobada "para finales de este año o primeros del año que viene", manifestando el "compromiso" del Ejecutivo autonómico de poner en marcha el próximo año más centros de atención temprana "en provincias donde son necesarios" con el objetivo de que "no haya lista de espera en ningún momento".

Así lo ha expresado García Torijano en una entrevista con Europa Press, en la que ha comentado que aún no se tienen datos sobre las alegaciones presentadas a este proyecto de ley, que está en fase de consulta desde el pasado 17 de junio.

Para la consejera, esta es una ley "importante" que desde Castilla-La Mancha se va a poner en marcha bajo el prisma de la atención social, mientras que en otras comunidades autónomas la atención temprana se centra en lo educativo o lo sanitario, considerando que, de esta manera, el servicio ofrecido a los niños y familias que lo requieran en la región es más amplio.

La responsable regional de Bienestar Social ha apuntado que esta nueva ley va a dar "un modelo modernizado y centrado en las personas" porque no va a ser necesario que los usuarios tengan que acudir al centro, sino que esta atención se va a trasladar al entorno familiar, con lo que "va a facilitar el aprendizaje y asesoramiento a las familias sobre cómo tienen que actuar con sus hijos".

"Además, nosotros en Castilla-La Mancha podemos decir que en el servicio de Atención Temprana no tenemos lista de espera, porque, si no, no sería ni atención ni temprana. En eso podemos estar tranquilos, porque estamos trabajando en que la atención sea un derecho para todas las familias y los niños que la necesiten y no tienen que esperar, como en otras comunidades, cuatro años a que les atiendan", ha explicado.

En cuanto al presupuesto que podría llevar aparejado el nuevo texto normativo, Bárbara García Torijano ha reconocido que el compromiso es "aumentar" el número de equipos de atención temprana, algo que ya manifestó el presidente regional, Emiliano García-Page, para que la atención sea "inmediata".

LA LEY DESPOBLACIÓN NO CAUSARÁ PROBLEMAS

Por otra parte, la consejera ha considerado que los servicios en zonas rurales que quedan garantizados en la Ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla-La Mancha recientemente aprobada no causarán "mayores problemas" en su Consejería, ya que es algo "en lo que se lleva trabajando mucho tiempo".

García Torijano ha defendido que su departamento está llegando "a todos los rincones de la región con todos los servicios y todas las prestaciones que podemos dar", de manera que las personas "no tengan que salir de sus municipios para buscar esas soluciones en ciudades más grandes".

"Es un proceso en el que llevamos ya funcionando y no nos causa mayores problemas acercar esos servicios a los vecinos", ha incidido, poniendo como ejemplo servicios como la teleasistencia, que "siempre ha llegado a todas las partes de la región independientemente de que vivas en una zona más céntrica, interior o de entorno rural".

Además, ha añadido, desde la Consejería van a seguir avanzando en esos proyectos, haciéndolos más modernos y garantizando que las zonas más rurales "puedan tener estas prestaciones con garantías".

FONDOS EUROPEOS PARA UN MODELO "MÁS CERCANO"

Finalmente, la titular de Bienestar Social ha confirmado que a su Consejería llegarán 125 millones de fondos europeos que irán destinados a la atención a las personas en un modelo "más próximo a su entorno más cercano" y también a obras y reformas en centros tanto residenciales como para personas con discapacidad, infancia o familia.

"Queremos que sean un modelo más moderno y digitalizar también esos espacios para adaptarnos a los nuevos tiempos", ha resaltado, apuntando que la Consejería cuenta con "bastantes proyectos" encima de la mesa para invertir esos fondos.

También, ha añadido, el dinero europeo se dedicará al Tercer Sector, con el que trabajan "muy de la mano" ya que las reuniones con sus representantes son "el día a día de la Consejería".

582533.1.260.149.20210704110329