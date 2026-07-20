La Ley del Deporte de C-LM incluirá una comisión contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia

Campus Andrés Iniesta Academy. - JCCM

CIUDAD REAL 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha visitado este lunes el campus Andrés Iniesta Academy que se está desarrollando en Alcázar de San Juan. Desde allí, ha confirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ultima la Ley del Ejercicio, la Actividad Física y el Deporte con la que se creará una Comisión Autonómica contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia.

Acompañado del director general de Deportes, Carlos Yuste; Caballero ha explicado que esta norma actualmente se encuentra en la última fase de reuniones con los agentes del sector para dar las últimas consideraciones al nuevo borrador de ley, ha informado la Junta en nota de prensa.

"El objetivo es para construir un texto útil, moderno y adaptado a la realidad actual del deporte en Castilla-La Mancha y que parta del diálogo y del consenso, como parten todas las normativas que desarrollamos desde el Gobierno regional", ha señalado. En la visita, también han asistido la alcaldesa, Rosa Melchor; y representantes de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.

"Esta Comisión nace para reforzar la prevención y erradicación de cualquier conducta violenta o discriminatoria en el ámbito deportivo y su creación responde a la necesidad de dar una respuesta más eficaz ante incidencias relacionadas con situaciones de violencia e intolerancia, especialmente en el deporte base y en edad escolar", ha detallado.

"Además, a través de la cual se podrán impulsar campañas de sensibilización, acciones preventivas, recomendaciones, planes de actuación y medidas coordinadas que ayuden a garantizar que las instalaciones deportivas sean espacios seguros, inclusivos y libres de violencia", ha remarcado Caballero.

Así, ha puesto el acento en que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos en el impacto positivo de los valores del deporte para mejorar la sociedad en la que vivimos y nuestra posición, por supuesto, de tolerancia cero frente a cualquier comportamiento que vulnere los valores de respeto, convivencia y juego limpio que deben presidir la práctica deportiva".

El objetivo de la ley, tal y como ha afirmado, no es únicamente regular la actividad deportiva, sino garantizar también que el deporte se desarrolle en condiciones de seguridad, igualdad, inclusión y respeto.

Junto a los participantes en este campus de fútbol, José Manuel Caballero ha celebrado la victoria anoche de la Selección Española de Fútbol en el Mundial. "Es un orgullo colectivo como país que nos une y que nos sirve como referencia de la importancia del trabajo en equipo, frente al individualismo; de la constancia, del esfuerzo y de los valores de convivencia que nos definen como sociedad", ha señalado.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha trasladado la enhorabuena del Ejecutivo autonómico a la Selección Española de Fútbol por este logro "que llenó las plazas y las casas de alegría y de orgullo compartido".

Así, ha trasladado que "estas victorias y estos valores convierten a este equipo en una referencia para niños, niñas y jóvenes como los que hoy están aquí en este campus Andrés Iniesta Academy disfrutando con el fútbol y aprendiendo a mejorar como deportistas y también como personas".

La visita al Campus Andrés Iniesta Academy, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, se enmarca dentro de la apuesta general del Ejecutivo regional por el deporte escolar "y por un modelo deportivo que no solo forma deportistas, sino que forma personas", ha señalado Caballero. "Los resultados de esta apuesta son muy significativos ya que desde el año 2015, la participación en programas de deporte escolar ha experimentado un incremento superior al 45 por ciento", ha añadido.

El programa estrella de esta estrategia es el Somos Deporte 3-18, impulsado cada año por el Gobierno regional para promover la actividad física y deportiva como elemento clave en la formación de una ciudadanía activa, responsable y comprometida. Este programa cuenta con una financiación que supera los cinco millones de euros anuales, de los que más de 3,8 millones proceden de la Junta, garantizando el acceso de miles de escolares a actividades deportivas en condiciones de igualdad, vivan donde vivan y tengan las condiciones económicas que tengan.

"Estamos hablando de 120.000 participantes, de más de 1.000 entidades y de 10.000 equipos", ha explicado. Así, Caballero ha puesto el acento en que esta inversión permite llegar a todo el territorio, con especial atención a las zonas rurales y a municipios de menor población.

El director deportivo de la Iniesta Academy, Quim Ramón, ha mostrado su orgullo por repetir experiencia en Alcázar de San Juan tras el rotundo éxito del año pasado, subrayando el incremento de la participación, registrando 93 menores inscritos para esta primera semana y más de 60 para la segunda.

Respecto al diseño metodológico, ha detallado que el programa compagina entrenamientos intensivos de fútbol con competiciones internas, sesiones lúdicas en la piscina municipal para paliar las altas temperaturas y un ciclo de charlas con profesionales del mundo del deporte.

El objetivo fundamental, según ha precisado, es que los participantes disfruten y asimilen la metodología y los valores de deportividad y compañerismo que han marcado la exitosa carrera profesional de Andrés Iniesta.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Toribio Santos, ha transmitido el agradecimiento del presidente de la institución, Pablo Burillo --actualmente en Estados Unidos con la selección nacional--, y ha calificado de "maravilla" el hecho de que Alcázar, por su posición geográfica céntrica, albergue a estos 93 niños en la residencia federativa.

La alcaldesa Rosa Melchor ha aprovechado su intervención para vincular la coincidencia temporal del campus con la histórica victoria de la selección española en la final del mundial celebrada la víspera.

A este respecto, la alcaldesa ha expresado un profundo agradecimiento al dispositivo de seguridad, emergencias, hostelería y limpieza que coordinó la fiesta de casi 6.000 personas en la Plaza de España, felicitando a la ciudadanía por un comportamiento cívico impecable que dejó un parte policial sin apenas incidencias.

En cuanto al campus, Melchor ha destacado que se trata de una oferta formativa que transmite los mismos valores del triunfo de la selección: el trabajo en equipo, la humildad y la coordinación.

Asimismo, ha puesto en relieve la proyección internacional del campus, que este año cuenta con dos alumnos estadounidenses que favorecerán la inmersión lingüística, y ha recordado el valor social de una actividad que permite la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones.