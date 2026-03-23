La Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas se abrirá a información pública en el mes de abril

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM/PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado, que "en el mismo mes de abril" se abrirá el proceso de información pública de la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas.

Un instrumento con el que el Ejecutivo autonómico pretende "poder ayudar, todavía mejor, a las muchas empresas que dicen que la región es un oasis".

En estos términos se ha manifestado García-Page tras presidir, en Toledo, el acto de firma del convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha en materia de seguridad y salud laboral.

El presidente castellanomanchego ha incidido en que "en esta tierra" las compañías "encuentran cariño, encuentran facilidades y se sienten a gusto" gracias al "marco legislativo que ha permitido generar en la región una autopista" para la llegada de empresas, ha recalcado.

"Fijense si, realmente, le está yendo bien a la región a la hora de captar inversión, que necesitamos uno mejor", ha indicado en alusión a la nueva legislación para la implantación de proyectos estratégicos, muy especialmente, para "los proyectos complejos" y las "operaciones especiales", como las que han cristalizado en estos últimos años, ha recordado.

POLÍGONO AEURONÁUTICO ALBACETE

Asimismo, el presidente García-Page ha adelantado la aprobación de "la tercera fase de ayuda económica, para la recepción definitiva del Polígono Aeronáutico" de la capital albaceteña, por valor de 600.000 euros.

Se trata de una decisión adoptada, este lunes, por el Consejo de Gobierno que se ha reunido de manera extraordinaria y que permite desbloquear la situación de este polígono "después de tantos años" y así "consolidar" una herramienta que "nos va a ir dando muy buenos y mejores noticias en los próximos meses", ha aseverado.