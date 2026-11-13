Licitados 47 lotes para retirar 400.000 metros cúbicos de madera afectada por el incendio de La Mierla

Martínez Guijarro y Mercedes Gómez en la 'VI Mesa de la madera'. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

GUADALAJARA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido a la licitación de un total de 47 lotes de madera quemada en el incendio forestal de La Mierla del pasado mes de julio.

Así lo ha trasladado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, que junto a la consejera de Desarrollo Sostenible ha presidido hoy la 'VI Mesa de la madera', donde se ha señalado que estos 47 lotes que se van a licitar supondrán la retirada de madera afectada por el fuego, regenerando la zona y evitando con ello un problema sanitario y ambiental, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El objetivo es que, una vez retirada toda esta madera, se pueda hacer la regeneración natural de las masas forestales, prevenir la proliferación de insectos perforadores y otras plagas, reducir la acumulación de biomasa muerta y facilitar las posteriores actuaciones de restauración y prevención de incendios.

También contribuirá a eliminar árboles con riesgo de caída y a proteger las masas forestales que han sobrevivido al fuego.

"Estamos hablando de casi 400.000 metros cúbicos de madera; es decir, vamos a sacar en esa zona del incendio forestal tanta madera como sacamos en el conjunto de la región en un año", ha avanzado Martínez Guijarro.

Asimismo, el vicepresidente primero ha explicado que el Ejecutivo regional está valorando la posibilidad de que en algunos de estos lotes "podamos hacer una experiencia piloto para generar valor añadido con esa madera en el propio territorio para que pueda servir para la recuperación económica de la zona e impulsar la gestión forestal en el resto de la Sierra Norte de Guadalajara, donde todavía hay miles de hectáreas que tenemos que seguir gestionando".

Se trata, tal y como ha recordado Martínez Guijarro, de actuaciones que se incluyen en el Plan de Recuperación de la zona afectada por el incendio de La Mierla que afectó a un total de 34.444,7 hectáreas, de las que el 23% pertenecen al Parque Natural y que comprende 38 municipios.

2,4 MILLONES DE EUROS PARA MODERNIZAR LAS EMPRESAS FORESTALES

Además, el vicepresidente ha explicado que la recuperación de la zona afectada por el incendio de La Mierla muestra la importancia de contar con un sector forestal profesionalizado, moderno y con capacidad para afrontar grandes operaciones de aprovechamiento y transformación de recursos naturales.

"Hay que apoyar, como a cualquier otro sector de la economía, y en este muy específicamente en la incorporación de maquinaria con la última tecnología en materia de gestión forestal".

Con tal fin, ha recordado que el Gobierno regional prevé publicar antes de finalizar 2026 una nueva convocatoria de ayudas a inversiones productivas en el sector forestal, dotada con 2,4 millones de euros.

Esto supondrá, ha apuntado, movilizar al menos seis millones de euros de inversión y contribuirá a reforzar la capacidad de las empresas para aprovechar, transformar y comercializar los recursos forestales de Castilla-La Mancha.

El papel de la región en los mercados de la madera La consejera de Desarrollo Sostenible, por su parte, ha señalado que uno de los fines de la Mesa de la Madera que celebra ya su octava edición es el poder seguir desarrollando una gestión forestal sostenible en base a este aprovechamiento, "teniendo en cuenta que la región tiene 3,8 millones de hectáreas de masa forestal y es necesario dotar de resiliencia a los montes".

En paralelo, Mercedes Gómez ha incidido en que, además, "mejorar los aprovechamientos de la madera repercute en el desarrollo socioeconómico de las zonas más despobladas de nuestra comunidad autónoma", recordando que el sector forestal cuenta con 729 industrias y casi 4.000 trabajadores en este ámbito.

Respecto a la potencialidad de la madera, Castilla-La Mancha cuenta con 93 millones de metros cúbicos de madera de coníferas, "120 millones de m3 si se contabilizan también las frondosas", una madera además de gran calidad estructural y altas prestaciones, "más si tenemos en cuenta que son ya 250.000 las hectáreas que tenemos catalogadas como el sello de calidad FSC", ha dicho.

PLAN FORESTAL 2026-2036

Gómez, ha precisado que mejorar el aprovechamiento de la madera es uno de los objetivos que se han marcado en el futuro Plan Forestal de Castilla-La Mancha, "la hoja de ruta que estamos elaborando para determinar la política forestal de nuestra región en los próximos 10 años".

En este sentido, ha señalado que tal y como han visto en la Mesa, "se está movilizando la oferta maderera con el fin que sea una garantía de suministro para aquellas empresas que deseen instalarse en Castilla-La Mancha".

La consejera ha concluido indicando que, la gestión forestal sostenible es un motor de desarrollo en el territorio que contribuye a fomentar la bioeconomía, a fijar población en las áreas rurales de la región, "y para algo tan importante también como es el prevenir los incendios forestales".