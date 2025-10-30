La Liga Hípica de Doma llega a Ciudad Real el 8 de noviembre en las instalaciones de Larache

CIUDAD REAL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real vuelve a acoger este año la Final de la Liga Hípica de Doma el sábado 8 de noviembre, desde las 9.00 horas, en las instalaciones de la ciudad deportiva de Larache.

Está previsto que participen más de medio centenar de aficionados llegados desde toda la provincia en las modalidades de doma clásica, doma vaquera y alta escuela, con un arco de edades muy amplio a partir de los 5 años, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El concejal de Deportes ha acompañado a los organizadores de la Liga Hípica de Doma en la presentación de la Final. Pau Beltrán ha hecho una invitación a la ciudadanía a que asista el 8 de noviembre a un evento "que es muy bonito de ver y con un ambiente increíble".

El edil ha apuntado además la diferencia de la doma hípica con respecto al concurso de saltos que cada año se celebra en la semana de Feria: "es un deporte diferente que va a gustar a quien vaya a verlo".

Por su parte, Manuel Gallego, uno de los organizadores de esta Liga de Doma, ha agradecido al Ayuntamiento de Ciudad Real su implicación para poder celebrar la Final en la capital, "en unas instalaciones muy buenas".

Este año, ha apuntado, han tenido algunas complicaciones en el desarrollo de las citas previas a esta Final. Gallego ha señalado que su objetivo es "incentivar la práctica de la equitación y que la gente pueda perder el miedo a competir" y ha subrayado la importancia de "poder iniciar a los niños desde muy pequeños", motivo por el que celebran también una "peque prueba" con carácter no competitivo.

La actividad en la Final de la Liga de Doma comenzará a partir de las 9.00 horas y se prolongará hasta la tarde.