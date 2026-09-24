Lista para ir al pleno la Ley de Espectáculos de C-LM que incorpora 3 enmiendas del PSOE, 3 de Vox y 27 del PP

Comisión sobre el Proyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha - CARMEN TOLDOS

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha está listo ya para su debate en el pleno de las Cortes tras la comisión de este jueves en la que se han debatido las 75 enmiendas --24 de Vox, 48 del PP y 3 del PSOE-- que se han presentado a este texto normativo, de las que han quedado vivas 35 --3 de Vox, 3 del PSOE, 27 del PP y dos más de los 'populares' que han sido transadas por los socialistas--.

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha indicado que todas las enmiendas que ha presentado su partido a esta ley responden a varias ideas que el partido considera "realmente fundamentales", tales como seguridad jurídica, proporcionalidad, simplificación administrativa, protección de los menores, protección a pequeños municipios y protección del mundo taurino.

"Esta ley no puede convertirse simplemente en una nueva capa de burocracia. No estamos legislando para producir más expedientes, más informes o más autorizaciones", ha dicho, para agregar que se legisla para ordenar actividades en las que concurren la seguridad, la convivencia, los derechos de los organizadores y los espectadores, la protección de menores y la actividad económica.

En este sentido, ha detallado que Vox ha presentando enmiendas encaminadas a delimitar con mayor claridad el ámbito de aplicación de la ley y evitar las duplicidades. "Defendemos procedimientos ágiles, informes simultáneos cuando sea posible, pero sin duplicidades y plazos razonables".

Vox también ha presentado enmiendas relativas a la seguridad, el derecho de admisión y las obligaciones del público. Así, Cobo ha dicho que el derecho de admisión no puede convertirse en arbitrario ni puede justificar discriminaciones contrarias al ordenamiento, "pero tampoco podemos exigir al titular de un establecimiento que garantice la seguridad y después privarle de instrumentos para hacerlo", razón por la cual ha indicado que las prohibiciones deben estar "perfectamente definidas con precisión".

En cuanto a la regulación de acceso de los menores a los espectáculos públicos y particularmente a los espectáculos taurinos, ha dicho que Vox no comparte que deba establecerse una prohibición de carácter general. "Por eso defendemos que los menores puedan acceder como espectadores a las corridas de toros, en los términos establecidos por la normativa aplicable y, cuando corresponda, acompañados por sus padres, tutores o responsables".

También ha presentado el partido enmiendas relativas al régimen sancionador para indicar que, si existe un riesgo grave, la Administración debe poder "actuar inmediatamente, pero una medida provisional no puede convertirse en una sanción anticipada, debe existir necesidad, motivación".

"Una sanción debe guardar relación con la gravedad real de la conducta. Ni sanciones desproporcionadas frente a incumplimientos de carácter leve o menores ni respuestas insuficientes frente a conductas verdaderamente graves", ha afirmado el diputado de Vox.

FINALIDAD "CLARAMENTE CONSTRUCTIVA"

El diputado del PP Santiago Serrano ha señalado que el propósito principal de las enmiendas de los 'populares' tiene una finalidad "claramente constructiva" para la mejora de la calidad técnica de la norma, reforzar la seguridad jurídica, facilitar su aplicación también por lo largo plazo por parte de las administraciones públicas, sobre todo, por los ayuntamientos, garantizar un adecuado equilibrio entre la protección del interés general y la eliminación de cargas administrativas innecesarias.

Ha concretado que con sus enmiendas el PP intentará que se amplíe el objeto de la ley para que no se limite únicamente a regular los espectáculos públicos y las actividades recreativas, que se incorporen de manera expresa los principios que deben orientar su aplicación o que se introduzca una nueva definición de las condiciones esenciales de seguridad.

En sus enmiendas el PP modifica también la definición de fiestas ilegales, introduce una modificación para detectar aquellas fiestas que sean de escasa entidad con el fin de aportar mayor seguridad jurídica y facilitar también la gestión administrativa y pretende que la suspensión de un espectáculo público o actividad recreativa se adopte mediante resolución motivada.

"Queremos evitar también duplicidades y que se facilite el ejercicio efectivo de las competencias", ha indicado, para agregar que los 'populares' también quieren introducir una nueva competencia para que la Junta, con el fin de impulsar la elaboración y la actualización de modelos orientativos para ordenanzas, protocolos o documentos técnicos, faciliten la aplicación homogénea de la ley.

El PP quiere que la Junta preste asistencia y cooperación a las entidades locales, que se promueva la difusión periódica de los horarios generales aplicables, la actualización periódica de cuantías mínimas aseguradas o que se promuevan actuaciones de carácter informativo y de carácter preventivo dirigidas a las personas organizadoras y también a los titulares de los establecimientos.

"En definitiva, lo que queremos es incorporar de manera expresa los principios que inspiran la norma, que se refuerce la cooperación entre la Junta y las distintas entidades locales, que se refuerce también la simplificación administrativa, la utilización de medios electrónicos, la seguridad jurídica, la buena administración y el equilibrio entre la protección de la seguridad y el desarrollo de la actividad social", ha concluido.

REFORZAR Y MEJORAR EL TEXTO

La diputada socialista Silvia Fernández ha manifestado que las tres enmiendas de su partido tienen el objetivo de reforzar y mejorar el texto legislativo impulsado por el Gobierno regional. "Van orientadas a avanzar en la flexibilización y simplificación de los procedimientos administrativos, favorecer mayor coordinación en la adopción de decisiones y garantizar un adecuado equilibrio entre el derecho al ocio y el derecho al descanso", ha subrayado.

Así, ha afirmado que estas enmiendas vienen amparadas por la jurisprudencia nacional y europea en materia de protección de derechos fundamentales, a la intimidad e integridad personal, "sobre todo a las exenciones ruidosas y no tolerables, derivadas del ejercicio del derecho del ocio", ha añadido la diputada socialista.

Ha concretado que la primera de las enmiendas de los socialistas tiene como objetivo simplificar los trámites administrativos y adoptar una decisión coordinada ante la necesidad de que se emita un informe previo favorable por el ayuntamiento donde se celebre el espectáculo público o la actividad; algo que va en consonancia con su segunda enmienda respecto a la cual ha indicado que quiere proponer una transaccional con una enmienda del PP.

La última enmienda del PSOE supone la modificación del artículo 43.3 para añadir la necesidad de una emisión de informe previo favorable del órgano autonómico en aquellos supuestos en los que órgano municipal competente acuerde ampliar el horario general de fiestas patronales y otras fiestas declaradas oficiales del ámbito local, principalmente a fin de garantizar el deber de la administración.

Tanto Vox como el PP han mantenido sus enmiendas para el pleno en el que se vote la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha, para la que ha sido designada como ponente la diputada del PSOE Silvia Fernández.