Lizán manda un mensaje de tranquilidad ante el virus Shamonda y afirma que no hay casos constatados en C-LM

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, en una imagen de archivo. - JCCM - Archivo
GUADALAJARA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha lanzado este lunes un mensaje de "absoluta tranquilidad" ante la situación del virus Shamonda y ha asegurado que, si bien hubo casos, actualmente no hay ninguno constatado en Castilla-La Mancha, al tiempo que ha señalado que se mantiene la vigilancia para detectar "posibles focos" que pudieran aparecer, tanto de esta enfermedad como de cualquier otra.
"Ahora no hay ningún caso constatado por ningún veterinario en toda Castilla-La Mancha", ha afirmado el consejero, quien ha recordado que los casos detectados en la región se remontan al pasado mes de septiembre pero "pasó la enfermedad y no hay ninguno".
En relación con el fallecimiento en Francia de un hombre en cuyo organismo se detectó el virus, Martínez Lizán ha señalado que el paciente presentaba un cuadro clínico "severo" y que, aunque el virus estaba presente en su cuerpo, no se ha determinado si tuvo relación con su muerte o si esta se debió a otras causas.
El consejero ha indicado que existen científicos que apuntan a que el virus no supone un problema para la salud humana, aunque ha insistido en que se mantiene la vigilancia. "Las medidas están en todo momento", ha afirmado, al referirse al seguimiento para comprobar la posible aparición de nuevos focos.
En este sentido, ha remarcado que estas circunstancias pueden conllevar un "alarmismo exagerado", insistiendo en que tanto médicos como científicos autorizados están diciendo que no existe ningún problema para la salud humana. "Pedimos responsabilidad" porque "no hay ningún caso en Castilla-La Mancha" y espera que no haya repercusiones en el sector.
Igualmente, ha apuntado que las medidas están implementadas en todo momento, asegurando que siempre hay un seguimiento "muy coordinado y riguroso" en la aparición de enfermedades y que siempre intentan actuar lo más rápidamente posible.