Lizán reivindica la apuesta de la Junta por el desarrollo de la agricultura de precisión con 46 millones en ayudas

Visita de Julián Martínez Lizán a Sigüenza y Pelegrina. - JCCM

GUADALAJARA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha reafirmado este miércoles el compromiso del Ejecutivo regional con la modernización del sector agrario a través del impulso a la línea de ayudas a la agricultura de precisión y las tecnologías 4.0.

El titular regional de Agricultura ha destacado que estas tecnologías permiten a los agricultores mejorar la eficiencia en el uso de recursos como el agua y los fertilizantes o mejorar la toma de decisiones gracias a datos precisos, según ha trasladado la Junta por nota de prensa. Una forma de trabajar en el campo que no es solo tecnología, sino una manera de rentabilizar el tiempo, de tomar mejores decisiones, de ahorrar costes "y de lograr explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptables a desafíos actuales como el cambio climático o los retos que plantea la geopolítica".

Por ese motivo, ha argumentado el consejero, desde el Ejecutivo regional se ha impulsado esta línea de ayudas en los últimos cuatro años "subvencionando más de 1.700 equipos con una ayuda de 46 millones de euros".

Entre estos equipos, hay 31 cosechadoras, 30 vendimiadoras, 256 pulverizadores o atomizadores, 148 abonadoras, 230 sistemas de guiado GPS, "y lo que es más importante, 550 tractores en toda Castilla-La Mancha a través de estas cuatro convocatorias".

El consejero ha destacado que este impulso a la innovación del campo castellanomanchego ha sido posible gracias a que la Comunidad se sitúa entre las regiones con mayor nivel de ejecución del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización del sector agroalimentario, "en el que partíamos de una asignación inicial de siete millones de euros y en la que hemos ido avanzando hasta alcanzar esos 46 millones actuales al absorber fondos no ejecutados por otras regiones", algo de lo que "estamos muy orgullosos".

Un ejemplo claro del impacto de estas ayudas es el caso de Jesús Morencos, agricultor y ganadero de Pelegrina, pedanía de Sigüenza, cuya explotación de cultivos extensivos y pastos para su cabaña ovina ha visitado el consejero.

Gracias a la línea de agricultura de precisión ha adquirido una cosechadora dotada de autoguiado GPS, una inversión esencial para mejorar la eficiencia de sus labores diarias. La maquinaria ha contado con una ayuda equivalente al 40 por ciento del coste total, lo que ha facilitado de manera decisiva su incorporación a la agricultura de precisión.

Esta visita "muestra la capacidad de Castilla-La Mancha para ejecutar con éxito los programas vinculados al Plan de Recuperación y para absorber los recursos disponibles", así como el compromiso de los propios agricultores que apuestan por invertir en la mejora y modernización de sus explotaciones.

VISITA A LA OCA DE SIGÜENZA

Antes de conocer esta explotación, el consejero, acompañado por la alcaldesa de Sigüenza, Maria Jesús Merino, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y el delegado de Agricultura, Santos López, ha visitado la Oficina Comarcal Agraria de esta localidad, una instalación que actualmente se encuentra en un edificio público, de propiedad municipal.

El traslado a estas dependencias "ha sido muy beneficioso", no sólo porque ha evitado el pago de un alquiler, sino también por su integración física con otros servicios públicos comarcales y por la mejora de la atención a la ciudadanía, de la accesibilidad y la cercanía al medio rural.

Esta Oficina Agraria atiende a la Sierra Norte de Guadalajara, agrupando a 85 municipios, actuando Sigüenza como cabecera. Cuenta con ocho trabajadores y de ella depende la UTA (Unidad Técnica Agrícola) de Atienza. Se trata de una extensa zona rural, caracterizada por la dispersión poblacional, "lo que refuerza la importancia del servicio que prestamos a agricultores, ganaderos y ciudadanía en general", porque a la proximidad administrativa se una la especialización técnica y las sinergias con otros servicios públicos.

En resumen, "estamos dando apoyo al medio rural y contribuyendo a la cohesión territorial y a fijar población", ha aseverado el consejero.