Llega a los Multicines de Guadalajara la segunda edición del proyecto educativo y turístico 'Cine Alcarria'

GUADALAJARA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 17 de septiembre, a las 20.00 horas, Guadalajara tiene una cita especial con el séptimo arte en los Multicines de Guadalajara, con acceso libre, para disfrutar de la segunda edición de un proyecto cinematográfico y docente, a la par que de promoción turística de esta tierra, bautizado como 'Cine Alcarria', en el que este año participan seis cortometrajes en los que se cuentan historias muy diversas.

Se trata de un proyecto impulsado desde la Universidad de Alcalá (UAH) y el periódico Nueva Alcarria, con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación Provincial, el Gobierno de Castilla-La Mancha, Multicines Guadalajara y Servicios Reunidos Peñas, que no solo persigue un fin educativo sino promocional y turístico, de ahí que, en esta edición las historias propuestas por los participantes se hayan rodado en el pueblo de la provincia como el pueblo negro de La Vereda, Hita o en salón chino del Palacio de La Cotilla o el emblemático toro de Osborne que hay en la capital.

Además, en esta segunda edición de Cine Alcarria, presentada hoy en rueda de prensa, la mujer gana mucho más en protagonismo. Así, cinco de los seis cortometrajes han estado dirigidos por ellas; se trata de cortos en los que hay diversidad, comedia, terror, novela negra, drama, tradición, y en los que el equipo técnico lo han conformado más de 120 alumnos vinculados con el mundo audiovisual y la animación.

Una iniciativa que también persigue que los estudiantes del ciclo de comunicación y estudios vinculados con este arte se conozcan y entretejan relaciones para poner en marcha sus propios proyectos. Así, para los propios estudiantes, tal y como han puesto de manifiesto, se trata también de una "oportunidad muy grande" para poder trabajar con gente que sabe más que ellos y para contar todo tipo de historias.

Desde la Universidad de Alcalá, para el vicerrector del Campus en Guadalajara, Carmelo García, se trata de una iniciativa "ilusionante" que es posible, entre otras cosas, gracias a que la UAH cuenta en Guadalajara con el Grado de Comunicación Audiovisual, pero en el que también están implicados alumnos de distintos institutos, escuelas de interpretación y de Gentes de Guadalajara, e incluso Mémora, que les ha dejado un ataúd para rodar, tal y como ha señalado Javier Pastrana, de Nueva Alcarria.

"Este año se han superado. No solo ha habido más participantes sino más cortos y creemos que de mejor calidad", ha señalado por su parte el director de Nueva Alcarria, Alfredo Palafox, quien ha agradecido el apoyo de las administraciones por hacer que este proyecto sea una realidad, y a los organizadores.

EL TALENTO DE LOS ESTUDIANTES

Por su parte, desde la Diputación Provincial, su diputada de Cultura, Rosa María García, ha manifestado su orgullo por formar parte de una iniciativa que ha permitido "potenciar", de una manera casi profesional, "el talento de los estudiantes del Grado de Comunicación Audiovisual de la UAH de una manera casi profesional" y que "se ha consolidado como un exitoso proyecto cultural".

"Para la Diputación es importante apoyar esta iniciativas educativas y culturales que, además, tienen también como atractivo el de dar a conocer nuestra provincia", ha abundado, dando la enhorabuena a los organizadores por centrar su atención en el amplio sector dedicado al séptimo arte que hay en la provincia, recordando el reconocimiento alcanzado por cortometrajes como 'Tribu', de Carlos Gómez-Trigo, al que se apoyó en su momento, y como está siendo reconocido en diferentes certámenes.

Para el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Vega, "el hecho de que todas las instituciones sumemos esfuerzos para que esta nueva edición de Cine Alcarreña sea posible dice mucho de la importancia de esta cita que trabaja la cultura a través de una disciplina como es el cine".

Para Escudero, este proyecto es "una apuesta por la cultura en mayúsculas además de ser una oportunidad, sobre todo, a los estudiantes del ciclo de Grado de Comunicación Audiovisual de la UAH y una muestra más del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha por el cine aludiendo al apoyo que otorga la institución a este tipo de eventos y a la Formación Profesional que acompasa este grado universitario y que tiene también mucho que ver en la formación de nuevos profesionales.

No ha querido dejar pasar por alto su queja ante el hecho de que finalmente Guadalajara no vaya a acoger el proyecto con futuro de la Ciudad del Cine, un proyecto del que ya "se ha escrito el guión" y que "pese a realizar un esfuerzo encomiable, el Ayuntamiento no ha considerado que se trataba de una iniciativa con futuro y una oportunidad que generaría empleo, riqueza y prosperidad".

Por parte del Ayuntamiento no ha podido estar nadie presente en la presentación debido a que a la misma hora se estaba celebrando una sesión plenaria.

Estos cortos se subirán posteriormente a una plataforma desde la que los participantes podrán implicarse en distintos festivales educativos. Precisamente, uno de los cortos del pasado año titulado 'Refugio' resultó privado el pasado año en un festival de cortometrajes de La India, donde tuvieron la posibilidad de ver el Fuerte de San Francisco.

Cada cortometraje tendrá una duración máxima de diez minutos. Desde primero año del Grado de Comunicación los estudiantes tienen la oportunidad de participar en este tipo de proyectos.